حزب يوسف الشاهد يحذر من تفشي ظاهرة العنف في تونس كنتاج للعنف السياسي الممارس داخل البرلمان

انعقد مساء اليوم، الاثنين 14 جوان 2021، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس في المقر المركزي للحركة برئاسة السيد يوسف الشاهد، وبعد استعراض مختلف الأنشطة الحزبية في الفترة الأخيرة وضرورة الاستعداد لمختلف المحطات السياسية القادمة، تطرق المكتب التنفيذي الى تواصل الازمة السياسية و الصحية في بلادنا وضرورة التوصل الى هدنة سياسية كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني. و يهم المكتب التنفيذي
– التأكيد علي ضرورة مزيد ترفيع نسق الحملة الوطنية للتلقيح والتصدي للتراخي الشامل في احترام الإجراءات الصحية وضعف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين سواء للتلقيح أو للتسجيل في منظومة إيفاكس
– التأكيد على ضرورة تقديم خطة انقاذ اقتصادية واجتماعية لمجابهة تدعيات جايحة كورونا والتعجيل بنسق المفاوضات مع شركائنا الدوليين عبر تقديم الحكومة لبرنامج إصلاحي دقيق وجدي يحافظ على المقدرات الحيوية للشعب التونسي وحق الأجيال القادمة
– التحذير من تفشي ظاهرة العنف في تونس كنتاج لعدة اسباب منها العنف السياسي الممارس داخل البرلمان مع التأكيد على أن استفحال الأفكار الشعبوية والمتطرفة في الساحة السياسية صار يهدد وحدة التونسيين وأمنهم اليومي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وأصبح من الضروري وقف التراخي في التصدي للعنف وتأهب جميع القوى المجتمعية لوضع حد لهذه الظاهرة عبر تفعيل جميع الاليات القانونية والدستورية وفي مقدمتها قانون العنف ضد المرأة
عن المكتب التنفيذي
رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد
بيان