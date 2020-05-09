حزب يوسف الشاهد منزعج من غضب التونسيين على آداء حكومة الفخفاخ

اجتمعت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس يوم الجمعة 8 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة السيد يوسف الشاهد رئيس الحركة وبحضور السادة الكتاب العامين الجهويين. وقد تم في هذا اللقاء تدارس الأوضاع على الساحة الوطنية والنقاش حول اعادة الهيكلة الداخلية للحركة ويهم الحركة أن
– تؤكد مساندتها للحكومة وتمسكها بالإستقرار السياسي وتهيب بكل القوى الوطنية مزيد توحيد الصفوف في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا بعيدا عن التجاذبات
-ترفض كل الدعوات الرامية إلى نشر الفوضى وبث البلبلة قصد المس من استقرار مؤسسات الدولة ومن مسار الإنتقال الديمقراطي
-تشدد على مبدأ احترام حق الإحتجاج السلمي ورفضها الحكم على النوايا وتجريم حرية الرأي والتعبير تحت أي غطاء كان
– تحث الحكومة إلى المضي قدما في اتجاه مواصلة تدعيم الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية بقرارات اكثر جرأة لمجابهة التداعيات الخطيرة لوباء كورونا و بما يوفر أرضية صلبة لاعادة الحركة الاقتصادية للبلاد في مختلف القطاعات و بما يقلص من التداعيات الاجتماعية و خاصة بالنسبة للفئات الوسطى و العاملة والهشة
– تدعو جميع التونسيات و التونسيين إلى مزيد التآزر والتضامن خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا كما تدعو مناضلي و مناضلات الحركة إلى مواصلة العمل و النضال من أجل اشعاع حركتهم و التعريف بتوجهاتها الوطنية
يوسف الشاهد
رئيس حركة تحيا تونس