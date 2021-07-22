حزب « نَمْ نَمْ » يدعو إلى كَنْسِ منظومة الحكم

دعا حزب العمال ( حزب نَمْ نَمْ )، الشعب التونسي إلى سحب ثقته كليا من ما وصفها ب »منظومة العجز والفشل التي لا يليق بها إلاّ الكنس »، في اشارة الى منظومة الحكم الحالية، : والإطاحة عبر مسار ثوري جديد يصحح الأوضاع ويعيد للشعب ثورته المغدورة والمسروقة من قبل زبانيات الفساد والتبعية
وأدان حزب العمال، في بيان له الخميس، ما وصفه بـ » التعامل الإجرامي » مع وضع وبائي يعتبر الأخطر على المستوى العالمي، محمّلا المسؤولية في هذا التدهور « المريع » للأوضاع الصحية لمجمل المنظومة الحاكمة والأحزاب التي تسندها
واعتبر : أنّ منظومة الحكم تتورط اليوم في هبوط أخلاقي حاد يتميز بارتفاع منسوب الكذب والتحيل والعبث والتآمر، وأنً كل مكونات هذه المنظومة غير معنية إلاّ بمصالحها الضيقة التي تتمحور حول المواقع والكراسي
كما شدد الحزب، على ضرورة إقرار حجر صحي شامل نظرا للوضع الوبائي المتصاعد، داعيا إلى تعميم التلقيح والتسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص واتخاذ إجراءات اقتصادية/اجتماعية عاجلة تشمل الطبقات والفئات الهشة وتجمع الموارد المالية اللاٌزمة من خلال الإعلان الفوري عن « ضريبة الكورونا » على أصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى، وتجميد المديونية، وفق البيان