حزب محمد عبو يحمل راشد الغنوشي مسؤولية عجز البرلمان عن الإضطلاع بدوره

يتابع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بكل قلق المشهد البرلماني الممعن في الفوضى والصراعات السياسوية والذي زاده تأزما الخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيسه المسنود من أغلبية غير معلنة داخل مكتب المجلس
وأمام هذا الانحراف الخطير في أداء مجلس نواب الشعب وانحرافه عن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، يعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
– إدانته لكل أشكال العنف والفوضى والترذيل تحت قبة المجلس والذي يهدف من خلاله خلق صراع مفتعل لغايات انتخابية لا علاقة لها بدور المجلس ومهامه
– رفضه للخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وتحميله مسؤولية عجز المجلس عن الاضطلاع بدوره وتحويل وجهته نحو صراع غير مسؤول مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون مراعاة للتحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد
تونس في 21 جويلية 2020
عن المكتب السياسي
الأمين العام
محمد عبو
بيان