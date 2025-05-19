حزيب خليل الزاوية يهب لنصرة بسام الطريفي

تواجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أيام حملة شيطنة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكّك في استقلاليتها وخطّها النضالي في الدفاع عن حقوق الإنسان
هذه الحملة الممنهجة تذكّرنا بإستهداف الرابطة من طرف نظام بن علي وحزب التجمّع المنحلّ إثر المؤتمر الخامس سنة 2000
الهدف من الحملة الحاليّة هو إثناء الرابطة عن الدفاع عن حقوق الإنسان التي تشهد تراجعا كبيرا على إثر حملة الإيقافات والمحاكمات التي استهدفت النشطاء السياسين والصحفيين والمجتمع المدني. كما طالت هاته الحملة رئيس الرابطة الأستاذ بسّام الطريفي في محاولة لضرب مصداقيّته
يهمّ حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات أن يعبّر عن مساندته وتضامنه مع الرابطة و رئيسها
كما يعبّر عن دعمه للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات المزمع عقده يوم 31 ماي 2025 بدعوة من الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تونس، في 19 ماي 2025
عــن المكتب السياســـي لحزب التكتل
الديمقراطي من أجل العمل و الحريات
الأمين العام خليل الزاوية