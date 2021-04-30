حزب « آفاق تونس » يؤكد سوء إدارة حكومة المشيشي لأخطار وباء كورونا

إثر الإرتفاع الخطير المُسجّل في مؤشرات الوضع الوبائي وإقرار الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا لإجراءات إضافية بداية من يوم 03 ماي2021 مع تواصل عمليات التلقيح بنسق بطيئ لا يُوفّر الوقاية والحماية للمواطنين، يهم الهيئة التنفيذية لحزب « آفاق تونس » أن تعبّر عن المواقف التالية
⚪ يعتبر أن عدد الوفيات الذي بلغ إلى غاية يوم الإربعاء 28 أفريل 2021 رقم 10641 حالة هو دليل على سوء إدارة حكومة السيّد هشام المشيشي للوضع الوبائي وفشل الإجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها في حماية أرواح المواطنين ويُحمّلها المسؤولية السياسية عن ذلك
⚪ يؤكد على أن تأخر بلادنا في عمليات التلقيح مقارنة بدول أخرى في ذات المستوى هو نتيجة طبيعية للتقصير الديبلوماسي الفادح في حماية مصالح بلادنا الخارجية وإدارة المفاوضات مع الدول والشركات المنتجة والمبادرات الدولية في هذا الشأن
⚪ يُسجّل بكل أسف تواصل مظاهر الصراع والعناد السياسي في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية حول مسائل هامشية لا علاقة لها بالأوضاع الصحية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنون
وإذ يقر حزب آفاق تونس بصعوبة الوضع الوبائي فإنه يدعو الحكومة إلى إعتماد مقاربات وتدابير بديلة أكثر نجاعة وفاعلية، وإعطاء الأولوية المطلقة للمنظومة الصحية ودعم إمكانياتها في مجابهة ارتفاع عدد الإصابات ونسبة إشغال أسرّة الإنعاش التي بلغت 91%. كما يدعو رئيس الجمهورية إلى بذل الجهود الديبلوماسية اللازمة والعلاقات الثنائية مع البلدان المنتجة للتعجيل بحصول بلادنا على العدد الكافي من التلاقيح وتسليمها في القريب العاجل
هذا ويهيب الحزب بكل المواطنين من أجل إحترام الإجراءات الوقائية والبروتوكلات الصحية والتسجيل في منظومة التلقيح الوطنية. ويعبّر عن تقديره الكبير للجهود الإستثنائية التي تبذلها الإطارات الطبية في القطاعين العام والخاص في مواجهة هذا الوباء
المكتب التنفيذي لحزب آفاق تونس
تونس في 30 أفريل 2021