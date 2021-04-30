حزب « آفاق تونس » يؤكد سوء إدارة حكومة المشيشي لأخطار وباء كورونا

30/04/2021 |

إثر الإرتفاع الخطير المُسجّل في مؤشرات الوضع الوبائي وإقرار الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا لإجراءات إضافية بداية من يوم 03 ماي2021 مع تواصل عمليات التلقيح بنسق بطيئ لا يُوفّر الوقاية والحماية للمواطنين، يهم الهيئة التنفيذية لحزب « آفاق تونس » أن تعبّر عن المواقف التالية

⚪ يعتبر أن عدد الوفيات الذي بلغ إلى غاية يوم الإربعاء 28 أفريل 2021 رقم 10641 حالة هو دليل على سوء إدارة حكومة السيّد هشام المشيشي للوضع الوبائي وفشل الإجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها في حماية أرواح المواطنين ويُحمّلها المسؤولية السياسية عن ذلك

⚪ يؤكد على أن تأخر بلادنا في عمليات التلقيح مقارنة بدول أخرى في ذات المستوى هو نتيجة طبيعية للتقصير الديبلوماسي الفادح في حماية مصالح بلادنا الخارجية وإدارة المفاوضات مع الدول والشركات المنتجة والمبادرات الدولية في هذا الشأن

⚪ يُسجّل بكل أسف تواصل مظاهر الصراع والعناد السياسي في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية حول مسائل هامشية لا علاقة لها بالأوضاع الصحية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنون

وإذ يقر حزب آفاق تونس بصعوبة الوضع الوبائي فإنه يدعو الحكومة إلى إعتماد مقاربات وتدابير بديلة أكثر نجاعة وفاعلية، وإعطاء الأولوية المطلقة للمنظومة الصحية ودعم إمكانياتها في مجابهة ارتفاع عدد الإصابات ونسبة إشغال أسرّة الإنعاش التي بلغت 91%. كما يدعو رئيس الجمهورية إلى بذل الجهود الديبلوماسية اللازمة والعلاقات الثنائية مع البلدان المنتجة للتعجيل بحصول بلادنا على العدد الكافي من التلاقيح وتسليمها في القريب العاجل

هذا ويهيب الحزب بكل المواطنين من أجل إحترام الإجراءات الوقائية والبروتوكلات الصحية والتسجيل في منظومة التلقيح الوطنية. ويعبّر عن تقديره الكبير للجهود الإستثنائية التي تبذلها الإطارات الطبية في القطاعين العام والخاص في مواجهة هذا الوباء

المكتب التنفيذي لحزب آفاق تونس
تونس في 30 أفريل 2021