حزب المقرونة ينْعَت الكذّابَة سميرة الشواشي بالكَمَال و سامية عبو بعَدِيمَة الأخلاق

نشر حزب المقرونة ، اليوم الجمعة 7 ماي ، البيان أسفله
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على إثر الاعتداء اللفظي العنيف والسافر الذي تعرّضت له أمس الخميس 06 ماي 2021 لدى اجتماع مكتب المجلس السيّدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس من قبل النائب سامية عبّو يؤكّد الحزب
– تضامنه ومساندته الكاملين للسيّدة سميرة الشواشي وتجديده التقدير والاحترام لما تتحلّى به من رصانة وتعقّل وحسن تدبير في القيام بدورها في تسيير أعمال المجلس
– يعبّر عن استنكاره الشديد وشجبه للسلوك المشين والتصرفات الهستيريّة والهمجيّة للنائب عن التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطيّة سامية عبّو واعتمادها الدائم الاستفزاز والشتم والثلب إزاء زملائها النواب كأسلوب للتواصل داخل قبّة المجلس وخارجه ترذيلا للمؤسسة التشريعيّة
– يعتبر أنّ مثل هذه التصرفات اللا أخلاقيّة للنائب سامية عبّو وتماديها في تعاطي السباحة السياسويّة في المياه المتعفنة تسيئ للعمل البرلماني وسمعة المؤسسة التشريعيّة ولصورة المرأة التونسيّة ولا تهمّ المواطن أو تفيده في شيء. وهي علامة للفشل والفراغ الذين طالما طبَعَا مداخلاتها وتحركاتها. ولا غرابة في ذلك إذ أنّ فاقد الشيء لا ينتج إلاّ الرداءة والوضاعة
– وقد صدق من قال: وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ… فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ
المكتب السياسي
تونس في 07 ماي 2021
بيــــــــــــــــان