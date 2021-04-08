حزب المقرونة مصرّ على مواصلة الحوار و بُوسْ خُوكْ

يحي الشعب التونسي غدا الجمعة 09 أفريل 2021 بكلّ نخوة واعتزاز الذكرى الثالثة والثمانون لعيد الشهداء
وبمناسبة هذه الذكرى المجيدة يحيّي حزب قلب تونس نضال شعبنا من أجل الاستقلال والحريّة والسيادة ويقف إجلالا وترحما على أرواح الشهداء ووفاء لدمائهم الزكيّة التي وهبوها منادين ببرلمان تونسي ودفاعا عن الوطن
وإذ يشيد الحزب بنضال أبناء الشعب التونسي رجالا ونساء في سبيل الحريّة وتقرير المصير جاعلا من يوم 09 أفريل 1938 منعرجا حاسما في مسار المقاومة الوطنيّة ومواصلة الكفاح بزعامة قيادييه وفي مقدّمتهم الرئيس الحبيب بورقيبة وعلي بلهوان والمنجي سليم رحمهم الله جميعا فإنّه يؤكّد أنّ الوفاء لدماء الشهداء يتجسّد في التمسّك بسيادة الشعب وصون وحدته والانصات إلى مشاغله والعمل على تحقيق تطلّعاته في التنمية والتشغيل والعيش بكرامة والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي
كما يتجسّد في الحرص على تعزيز مقوّمات السيادة الوطنيّة سياسيا واقتصاديّا وأركان النظام الجمهوري واستكمال إرساء المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها المحكمة الدستوريّة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي تحت السقف الوطني وحماية النموذج الحضاري التونسي
ويرى حزب قلب تونس أنّه في ضوء الأزمة الشاملة والخانقة التي تمرّ بها تونس اليوم فإنّ واجب الوفاء للرسالة التي ورثناها عن شهدائنا الأبرار يتطلب هبّة جماعيّة تقوم على الوعي بحجم المخاطر المحدقة بالبلاد وضرورة التعقّل ونبذ الصراعات واتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لحلّ المشاكل وتوحيد الجهود من أجل خدمة مصالح الشعب والوطن الحقيقيّة
عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدهر
المجد والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار
عن حزب قلب تونس
المكتب السياسي