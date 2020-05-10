حزب « المقرونة » متاع نبيل بو بلّوطة يستنكر تهديدات القتل ضد عبير موسي

بعد تلكؤ طويل أصدر أخيرا مساء الأحد حزب « المقرونة » متاع نبيل بو بلّوطة البيان أسفله
على إثر التهديدات العديدة بالاغتيال التي تلقتها رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائب بالبرلمان عبير موسي والتي أبلغتها إيّاها رسميا السلط الأمنيّة
يُعرب حزب قلب تونس عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لهذه التهديدات والممارسات الخارجة عن القانون مهما كان مصدرها والتي تريد أن تعود بالساحة السياسية الوطنية إلى مربّع التكفير والإرهاب وتهدّد السلم والأمن العامّ
يُعبّر عن تضامنه ومساندته الكاملة للأستاذة عبير موسي ويطالب السلط المعنيّة بالحرص على حمايتها وضمان سلامتها وعائلتها كما يطالب بالإسراع في فتح بحث لكشف الجهات القائمة وراء هذه التهديدات ومقاضاتها
يعبّر حزب قلب تونس عن أسفه العميق لما آل إليه التمايز السياسي على الساحة من احتقان وحقد وعنف بين الفرقاء ويُنبّه من خطورة تواصل هذا الوضع على المسار الديمقراطي ونجاحه
يدعو كلّ الأطراف إلى أخلقة الحياة السياسيّة في كنف تغليب منطق الحوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل ومراعاة المصلحة الوطنيّة وعلويّة القانون
كما يهيب بالجميع إلى التعقّل والهدوء والابتعاد عن أجواء التوتّر والمناكفات ونبذ الانقسامات والتحلّي بروح المسؤوليّة خاصّة وبلادنا تمرّ بأزمة صحيّة واقتصاديّة واجتماعيّة غير مسبوقة تتطلّب وحدة الجهود والانصراف التامّ لمواجهتها والتغلّب عليها
عاشت تونس حرّة منيعة
تونس، في 10 ماي 2020
عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي
بيان