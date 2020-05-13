حزب « المقرونة » خايِفْ لا يُهْرْبُولُو بالبَرْدعَة والشْوارِي

13/05/2020 |

عقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس « المقرونة » يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 اجتماعه الدوري. وبعد استعراضه للوضع العامّ بالبلاد ومختلف المستجدّات أصدر البيان التالي

على ضوء الأزمة الصحيّة والاقتصادية والاجتماعية والظروف العصيبة التي تمرّ بها بلادنا، يُعرب حزب قلب تونس عن انشغاله العميق إزاء التجاذبات والتناقضات والتراشق بالتُهم والصراعات الإيديولوجيّة التي أضحت تنخُر صفوف الائتلاف الحاكم ممّا يُفنّد الإدّعاء بأنّ الحكومة الحاليّة متجانسة وأنّها حكومة وحدة وطنيّة

وأمام هذا التصرّف اللامسؤول يدعو حزب قلب تونس رئيس الحكومة إلى العمل على خلق مناخ أكثر انسجام بين أعضاء فريقه الحكومي وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة كما يعتبر أنّ من أوكد وأهّم مهّام الحكومة اليوم التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد إلى ما بعد وباء فيروس الكورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي. كما يُجدّد دعوته الحكومة إلى توخي الشفافيّة اللاّزمة وإعلام الرأي العام بمآل الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها

وأعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للدور الوطني الذي يقوم به حزب قلب تونس في سبيل تهدئة الأجواء وتيسير مواصلة نشاط دواليب الدولة كدعم التفويض لرئيس الحكومة حتّى يتسنّى له إصدار مراسيم تساعد الحكومة على مجابهة الأزمة الصحيّة فضلا عن الدفع للمصادقة على قوانين مُهمّة كانت ستسقط لولا مساندة الكتلة النيابيّة للحزب. ويعلن إنكباب فريق خبرائه على إعداد مشروع ميثاق وطني وإطار عملي لمقاومة الفقر والنهوض بفئات المواطنين الأكثر احتياجا سيتم تقديمه في القريب العاجل

كما يُنوّه الحزب في هذا الصدد بأداء نوّاب قلب تونس وبالعمل الدؤوب الذي يُميّز نشاطهم التشريعي والرقابي والميداني بالمجلس وفي الجهات

وحول ما يروج عن فرضيّة توسيع دائرة الحكومة لافتقادها لحزام سياسي يُمكّنها من الاضطلاع بدورها في تسيير البلاد يهُمّ قلب تونس التأكيد على أنّه غير معني بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيّة مزعومة، حكومة تناقضات ومحاصصة حزبيّة ويرفض تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي التي عبّر عنها في الانتخابات التشريعية ويعتبر أنّ البلاد في حاجة إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني حقيقيّة تحظى بحزام سياسيّ واسع ومتين ضمانا للاستقرار السياسي كعامل أساسي لدرء مخاطر التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لوباء الكورونا ولرفع تحدي مقاومة الفقر والتهميش والحدّ من معضلة البطالة

من جهة أخرى وأمام التجاذبات والمناكفات وأجواء الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسيّة من تهديدات بالعنف والاغتيالات واستهداف لمؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها ومساس بسلامة المسار الديمقراطي وأمن البلاد واستقرارها يُذكّر حزب قلب تونس أنّ الحكومة الحاليّة جاءت بعد تزكية رئيس الجمهوريّة لرئيسها خارج إرادة أحزاب الأغلبيّة وبالتالي فإنّه يدعو رئيس الدولة بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها

وفي هذا الصدد يُؤكد الحزب تمسُّكه بالإطار المؤسساتي لدستور 2014 واستكماله وتطويره باعتباره المجال الوحيد القائم للعمل السياسي الشرعي كما يدعو إلى تفعيل دور السياسة الخارجية التونسية واستغلال علاقات تونس الدبلوماسيّة التاريخيّة المتميّزة لحشد الدعم الدولي لمحاربة كوفيد 19 والدعم المالي للميزانية وتيسير شروط التداين وتسخيرها بما يخدم مصالح تونس الإستراتيجية

ولدى تداوله لظاهرة السياحة الحزبيّة والبرلمانيّة يدعو المكتب السياسي لحزب قلب تونس إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها أولويّة تحُول دون لخبطة التأويلات والفتاوى القانونيّة والدستوريّة. وإيفاء بما وعد به الحزب منذ حملته الانتخابيّة التشريعيّة الأخيرة يُجدّد قلب تونس تنديده بظاهرة سياحة التحيّل ونقض العهد وتمسُّكه بالعمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة اللاأخلاقيّة التي تُلوّث الحياة السياسيّة وتُسهم في ترذيلها وتهدّد المسار الديمقراطي وتُمثل خداعا للناخبين وتدليسا لإرادتهم

عاشت تونس حرّة منيعة

عن حزب قلب تونس

الرئيس

نبيل القروي