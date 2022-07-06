حزب المسار يدين محاولات تكميم الأفواه

تلقى الأمين العام لحزب المسار فوزي الشرفي دعوة من إذاعة شمس أف أم للمشاركة في برنامج سياسي اليوم 05 جويلية 2022 ، وقبل الموعد بساعة اتصلت به الإذاعة لتعتذر عن قبوله للتعبير عن مواقف حزب المسار بحجة عدم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء
يأتي هذا بعد أيام قليلة من استهداف بالعنف والمنع لأنشطة سياسية حزبية من طرف عناصر محسوبة على أنصار رئيس الجمهورية وهو ما ينبئ بمناخ سياسي يتجه نحو الانغلاق ومصادرة كل رأي مخالف
وإن حزب المسار الذي يعتبر حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية حق أقتلعه الشعب التونسي بفضل ثورته وليس منة من أي طرف حاكم اليوم و خلال العشرية السابقة
1 – يدين محاولات تكميم الأفواه وغلق الفضاء الإعلامي أمام الأصوات الناقدة للمسار الانفرادي لرئيس الجمهورية ولمشروع الدستور المعلن عنه ويعتبر أن من حق حزب المسار التعبير عن مواقفه بكل حرية ومخاطبة المواطنين والمواطنات لطرح تصوراته ومقترحاته
2 – يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية الإجراءات والممارسات التي تضرب في العمق حرية التعبير وتصادر حق الأحزاب السياسية المقاطعة لمسار الاستفتاء في التواصل مع الناخبين
يدعو كل القوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية ديمقراطية ومنظمات وجمعيات للتصدي لهذه الممارسات وحماية مكسب حرية التعبير وحق المواطن في المعلومة دون وصاية من السلطات الرسمية أو مصادرة لحق الأحزاب السياسية في النشاط وتبليغ مواقفها
تونس في 05 جويلية 2022
عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
الأمين العام : فوزي الشرفي