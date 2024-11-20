حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في جنوب لبنان بصواريخ موجّهة

أعلن حزب الله اللبناني أنّ مقاتليه استهدفوا ليل الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجّهة جنودا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء زملاء لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنّه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح
وقال حزب الله في بيان إنّ مقاتليه « استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية (…) بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة » و »لدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات » تمّ استهدافها « بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة »، قبل أن تحاول « قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها » مقاتلو الحزب : بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح خطرة في معارك داخل الأراضي اللبنانية، فيما تخوض القوات الإسرائيلية عمليات برية محدودة ضد حزب الله في جنوب لبنان بحسب بيان له
وأفاد الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 49 قتيلاً، منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية ضد حزب الله في 30 سبتمبر
وفي بيان مفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن : قوات الفرقة 98 بدأت بتنفيذ غارات على أهداف مركزية لحزب الله في جنوب لبنان بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وذلك بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي