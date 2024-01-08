حزب الله يعلن استشهاد وسام الطويل «جواد» القيادي في كتيبة الرضوان بغارة إسرائيلية

نعى حزب الله في بيان « الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل » من بلدة خربة سلم. وقال إنه « ارتقى شهيداً على طريق القدس »، وهي العبارة التي يستخدمها حزب الله لنعي مقاتليه الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة
أعلنت جماعة حزب الله استشهاد القائد وسام حسن طويل «الحاج جواد» من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، في غارة إسرائيلية
وقال حزب الله في بيان له : بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل الحاج جواد من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
وكشفت مراسلة الغد الإخبارية، ليلى خليل، عن أن وسام الطويل، مسؤول التدريب المركزي في حزب الله
وقالت إن الغارة استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخاً موجهاً
وأضافت أن السيارة تفحمت بالكامل، مشيرة إلى أن هناك استهدافات مباشرة ضد قادة حزب الله
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من هو وسام حسن طويل القيادي البارز في حزب الله
يعد طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في حزب الله الذي يقتل بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل، وتفيد مصادر أمنية أنه كان قياديا بكتيبة الرضوان
ولد الطويل في مدينة صور اللبنانية عام 1970، والتحق بحزب الله في سن مبكرة، وسرعان ما تدرج في صفوفه حتى أصبح أحد أبرز قياداته
تولى الطويل مناصب قيادية عديدة في حزب الله، منها مسؤوليته عن ملف التصنيع العسكري، ومسؤوليته عن ملف العمليات الخارجية. وقد كان عضوا أيضا في مجلس الشورى المركزي للحزب
عرف طويل بنشاطه العسكري والعملياتي، حيث كان مسؤولا عن العديد من العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل
كان الطويل من أبرز القيادات التي شاركت في حرب لبنان الثانية عام 2006، حيث قاد مجموعة من مقاتلي حزب الله في القتال ضد الجيش الإسرائيلي
عين عام 2006 رئيسا لشعبة المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكان برتبة مقدم، كما أوكلت إليه مهمة توقيف القادة الأمنيين الأربعة
كذلك تولى توقيف مجموعة مسلحة تنتمي إلى « القاعدة » نهاية عام2005
في عام2007، نال المقدم وسام حسن ترقية استثنائية بعد توقيف المشتبه في ارتكابهم جريمة عين علق ونال رتبة عقيد
يذكر أن حسن طويل كان يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي خلفا للمدير الحالي سيادة اللواء أشرف ريفي بعد إحالته إلى سن التقاعد عام 2013
بعد مقتله، نشر الإعلام الحربي لحزب الله مجموعة صور لطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020
وظهر في صور أخرى مع عدد من قيادات الحزب، بينهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله، والقيادي السابق عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيارة مفخخة في دمشق عام 2008، إضافة الى مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري الذي قتل في سوريا عام 2016