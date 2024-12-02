حزب الله يتهم إسرائيل بـالخرق المتكرر لوقف إطلاق النار وينفذ ردّا دفاعيا أوليا تحذيريا

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ « ردّ دفاعي أولي تحذيري » على ما وصفها بـ »الخروقات المتكررة » التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، وهي أول عملية ينفذها الحزب منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي
وأوضح الحزب في بيان له، أنه استهدف، مساء الاثنين، موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا
يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الاثنين، إلزام إسرائيل بوضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار التي وصفها بـ »الخرق الفاضح » والانسحاب من الأراضي اللبنانية
وقال في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال عدوانية وتجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة، واستمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية
وأشار في بيانه إلى سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، آخرها ما حصل اليوم في حوش السيد علي في الهرمل وجديدة مرجعيون