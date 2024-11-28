حزب الله يؤكد أن مقاتليه سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي

قال حزب الله إنه تمكن من « تحقيق النصر »، على مدى أكثر من 13 شهراً، على اسرائيل التي وصفها بـ »العدو الواهم »، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وعودة آلاف النازحين الى بلداتهم وقراهم لا سيما في جنوب لبنان
جاء ذلك في بيان للحزب مساء الأربعاء، خاطب فيه جمهوره قائلاً إن النصر كان : حليف القضيّة الحقّة التي احتضنتموها وحملتموها عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان
وأوضح البيان أن العمليات العسكرية للحزب بلغت 4637، وذلك منذ انطلاق ما تعرف بعملية « طوفان الأقصى » في السابع من أكتوبر 2023، بمعدل 11 عملية يومياً
وقال حزب الله إن الجانب الإسرائيلي خلال توغل بري في لبنان خسر 130 جندياً إسرائيلياً بالإضافة إلى 59 دبابة ميركافا وثماني طائرات مسيرة، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمّن خسائر الجانب الإسرائيلي في : القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمُستوطنات والمُدن المُحتلّة
وأكد البيان على أن « الكلمة كانت للميدان الذي استطاع « إسقاط » أهداف إسرائيل « وهزيمة جيشه »، مضيفاً أن مقاتليه سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته، وأن أعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود