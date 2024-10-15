حزب الله يؤكد أنه استعاد عافيته الميدانية وقدراته

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته، مؤكدا أن الحزب قرر منذ نحو أسبوع تنفيذ « معادلة جديدة » ستستمر، وهي : إيلام العدو
وأضاف -في كلمة له هي الثالثة منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله– أن صواريخ المقاومة طالت تل أبيب وعطلت مطار بن غوريون، ودفعت مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ
وأشار إلى أنه بإمكان الحزب استهداف أي نقطة في « الكيان الإسرائيلي »، وسيختار النقطة المناسبة، وفق تعبيره
كما شدد على أن ما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه، وأن مهمتها الأساسية هي : ملاحقة العدو، وتنفيذ عمليات ضده في أي مكان يدخله
كما وجّه رسالة للجبهة الداخلية الإسرائيلية أكد فيها على أن الحل هو وقف إطلاق النار، وأردف « أقول للإسرائيليين لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم، وانظروا إلى قتلاكم في الحرب
وقف إطلاق النار
من ناحية أخرى، ذكر قاسم أن حزب الله طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، والحل بوقف إطلاق النار دون أن تكون هذه الدعوة تعبيرا عن « موقف ضعف »، وإذا كان الإسرائيليون لا يريدون ذلك فنحن مستمرون