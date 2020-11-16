حزب الفَرْطَاسْ رضا بلحاج يغازل القضاة ببيان

يُنفّذُ القضاة بداية من اليوم إضرابا عاما لمدة خمسة أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف القضاة والمحامين والكتبة وغياب المستلزمات الضرورية للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين. وبهذه المناسبة فان حزب الأمل يهمه أن يؤكد ما يلي
– مساندته لمطالب القضاة المشروعة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وتطوير المنظومة العلاجية وتحسين ظروفهم المادية وتفعيل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد للقضاء العدلي وقانون التفقدية والتعجيل بسن القانون المنظم للقضاء الإداري وتحسين ظروف عملهم
– يدعو إلى فتح حوار وطني من أجل إنقاذ مرفق العدالة بمشاركة جميع المتدخلين في الشأن القضائي وبلورة تصور متكامل لإصلاح المنظومة القضائية
تونس في 16 نوفمبر 2020
عن حزب الأمل
رضا بالحاج