حزب العمل والإنجاز يندد بالإعتداء على عبداللطيف المكي بمادة حارقة داخل بهو منزله

يتابع المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز ببالغ الصدمة والأسف الاعتداء الغادر الذي تعرض له الدكتور عبد اللطيف المكي إثر سكب مادة حارقة عليه أثناء تواجده داخل بهو منزله، مما أسفر عن إصابته بحروق على مستوى العينين والوجه والرقبة استوجبت نقله السريع إلى مستشفى الحروق البليغة
إننا في حزب العمل والإنجاز
1. ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقيم الإنسانية
2. نؤكد أن هذا الحادث لم يكن اعتداءً منفرداً، إذ وقع من طرف أحد جيرانه، الذي سبق له ولإخوته أن تورطوا في مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ضد الدكتور عبد اللطيف المكي وأفراد عائلته. وقد استوجب ذلك رفع عدد من القضايا ضدهم، إلا أن هذه القضايا لم تُؤخذ بالجدية الكافية من طرف السلطات الأمنية والقضائية، رغم حرص الدكتور على التتبع وأخذ حقه بالقانون
3. نحذر من أن عدم الحزم في تطبيق القانون زاد من تشجيع المعتدين على الاستمرار في اعتداءاتهم، مما جعل المسألة تتجاوز الخلاف العادي لتصبح خلافاً مفتعلاً يهدف إلى إلحاق الأذى بشخص الدكتور عبداللطيف المكي وعائلته، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هناك جهات تقف وراء المعتدين أو توفر لهم الحماية
4. نستنكر أي استغلال للنفوذ أو المنصب، ونرفض التجاوز على القانون تحت أي مبرر، ونطالب بتطبيق القانون بالتساوي مع الجميع
5. ندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المواطنين
6. نعبر عن تضامننا الكامل مع الدكتور عبد اللطيف المكي وعائلته، ونتمنى له الشفاء العاجل
ختاماً، يجدد حزب العمل والإنجاز دعوته لكل القوى الوطنية إلى التكاتف لمواجهة كل أشكال العنف والفوضى، والعمل المشترك من أجل بناء وطن يحمي كرامة مواطنيه ويسوده العدل والأمان
عن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز
بيان استنكار وتنديد