حزب التكتل الديمقراطي يدعو إلى ايقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية

اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي لتدارس الوضع العام في البلاد إثر مهزلة انتخابات 17ديسمبر
– قال الشعب كلمته بمقاطعة الانتخابات التشريعية بنسبة 91% معبرا عن رفضه لمشروع قيس سعيد الذي وجب عليه بدون مكابرة الإقرار بفشله و بمسؤوليته عن تعفن الوضع السياسي و تبعات ذلك على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي مما يحتم مغادرته الحكم
– تفاقم الأزمة المالية للدولة إثر فشل حكومة قيس سعيد في إيجاد حلول للأوضاع
الاقتصادية بل انتهاج سياسة فاقمت الأزمات و فشلت حتى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم تبني توصياته و عدم الإفصاح بمشروعها للشعب مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 بدون قانون مالية و ميزانية واضحة
لذلك يدعو حزب التكتل الديمقراطي
– إلى ايقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية إطلاق حوار مجتمعي ادماجي من أجل صياغة تنظيم جديد للحياة السياسية في تونس و الذهاب إلى انتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة تمكن البلاد من العودة إلى مسار ديمقراطي و إلى استقرار سياسي حقيقي
– تركيز حكومة وفاق وطني مهمتها صياغة و تطبيق برنامج إنقاذ اقتصادي و إنجاح￼ الانتقال السياسي
كما يدعو القوى السياسية الديمقراطية و المجتمع المدني التقدمي للتجند و الالتقاء من أجل￼ إلغاء الانتخابات المهزلة حتى تتمكن تونس من الذهاب مجددا نحو المسار الديمقراطي . تونس أمانة. لنقف و نتحد من أجلها
لتسقط الشعبوية
عن المكتب السياسي
رئيس الحزب خليل الزاوية
بيان