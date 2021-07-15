حزب البِسْكلات يخْسَرْ عِجْلة

أعلن النائب في البرلمان محمد عمار، اليوم الخميس، استقالته النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب حزب البِسْكلات أو التيار الديمقراطي
وفي تدوينة نشرها على حسابه بــ »فيسبوك »، قال عمار : « أعلن استقالتي النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لأنطلق نحو فضاء أرحب »، مضيفاً : لم أعد أعرف الحزب الذي كنت أحد مؤسسيه عام 2013 حتى وصلت قيادته الرشيدة أمس الى استجوابي حول مسائل تهم الوطن والمواطن منها المساعي التي بذلتها مؤخرا لمحاولة المساعدة في جلب التلاقيح بغية انقاذ الارواح رغم فقداننا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا
وتابع في السياق ذاته، « أتمنى التوفيق لحزب التيار، وأعتذر من بنات وأبناء التيار على عدم مواصلة الحلم لكن أعدهم أننا سنتقابل في ربوع هذا الوطن من أجل مصلحة تونس » ،وفق تدوينته