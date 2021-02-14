حزب « آفاق تونس » يندد بالتهجم على الجيش الوطني من بعض أعضاء تنسيقية الكامور

إثر تهجم البعض من تنسيقية الكامور على جنودنا البواسل ونعتهم بأبشع النعوت، يستنكر المكتب التنفيذي لحزب آفاق تونس هذا السلوك المشين والمعادي لمؤسسة الجيش الوطني
☑هذه المؤسسة التي تحظى باحترام جميع المواطنين وتقديرهم لها لما يقدّمه أفرادها وما يزالون من تضحيات جسام في الدفاع عن الراية الوطنية والذود عن حرمة الوطن زمن المحن، والرفع من شأنه وتقدمه زمن السلم. وبمساهمتهم في مسيرة التنمية والتقدم والرقي والتي إعتبرها التونسيون في الماضي القريب بحامية الثورة
☑إن المكتب التنفيذي لحزب افاق تونس وإذ يندد بهذا التصرف المشين ويشهّر بهذا الموقف الغير مسؤول والمرتكب من بعض أعضاء تنسيقية الكامور، فإنه يناشد كل تونسي غيور على بلدنا الالتفاف حول قواتنا العسكرية ويدعو الجميع إلى الإحترام الامشروط لجيشنا العتيد حتى يبقى كما عهدناه درعا للوطن محترما مهابا بعيدا عن كل التجاذبات
عاشت تونس دولة حرة مستقلة أبد الدهر
بيان