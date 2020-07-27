حركة مشروع تونس تتطلع إلى اعتماد الكفاءة والاستقلالية في اختيار أعضاء الحكومة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية

حول تشكيل الحكومة الجديدة
ترحّب حركة مشروع تونس بتكليف السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وهي خطوة تتطابق مع ما كانت نادت به الحركة من تكليف شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة
وترجو الحركة أن يكون هذا الاختيار تجسيدا لما عرف به السيد هشام المشيشي من معرفة بالدولة وبالإدارة وتحمله لمناصب متنوعة ولاستقلاليته عن الاحزاب
وتتطلع الحركة إلى اعتماد السيد هشام المشيشي معايير الكفاءة والاستقلالية في اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن المحاصصة الحزبية التي مثلت العائق الأكبر للأداء الحسن والاستقرار السياسي، والاكتفاء بحكومة مصغرة متضامنة قادرة على إخراج البلاد من الأزمة السياسية و الاقتصادية الخانقة
وترى الحركة أن الحكومة الجديدة اذا ما نجح السيد هشام المشيشي في اتباع المواصفات المذكورة سوف تلقى دعم حركة مشروع تونس، كما تتمنى لها في هذه الحالة الدعم من كل الاحزاب السياسية الأخرى ومن المنظمات الوطنية، وعودة ثقة المواطن فيها
وتجدد الحركة دعوتها إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ بإشراف رئيس الجمهورية وشراكة مع المنظمات الوطنية الكبرى للنظر في الإصلاحات السياسية العاجلة في مطلعها تعديل الدستور والقانون الانتخابي وقانون الاحزاب واعتماد أجندا الانطلاقة الاقتصادية الجديدة
وتتطلع الحركة الى وحدة القوى الوطنية الحقيقية وتراص الصفوف في هذه المرحلة
والتفكير في مصالح الناس التي أغفلت على مدى عقد كامل
عن حركة مشروع تونس
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان