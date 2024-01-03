حركة “فتح” تدين بشدة اغتيال القيادي بـ “حماس” صالح العاروري

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، يوم أمس الثلاثاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشهيد صالح العاروري، مستنكرة جريمة الاغتيال التي حملت الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن ارتكابها في العاصمة اللبنانية بيروت
وقالت “فتح” -في بيان صحفي- إن “هذه العملية المدانة بأشد عبارات الرفض تعبر عن عقلية الاحتلال المجرم التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادات العمل الوطني”، مشيرة أنه ; لا حدود لجرائم الاحتلال المتجاوزة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي
وشددت الحركة على مدى الخطر التي تشكله حكومة التطرف والقتل والمجازر في الكيان الصهيوني على المنطقة والأمن والسلم العالميين بإقدامها على اغتيال القادة الفلسطينيين على أرض عربية ذات سيادة، : ما ينذر بعواقب لا تحمد
نتائجها، والتي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد الميداني
وأضافت الحركة : نودع اليوم قامة فلسطينية وطنية، لم يبخل من عمره لفلسطين، وهو المناضل والأسير والمحرر واليوم الشهيد
وتوجهت الحركة بخالص مشاعر العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني ولحركة “حماس” وعائلة الشهيد، مؤكدة أن : استشهاد الشيخ العاروري مس بمشاعر كل فلسطيني أينما كان
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء يوم أمس، بأن الكيان الصهيوني اغتال نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري وشخصين آخرين اضافة الى اصابة 11 شخصا في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن عمليات “الاغتيال الجبانة” التي ينفذها الكيان الصهيون : ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب
وأدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي : الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى
وقال : إن هذا الانفجار جريمة صهيونية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى