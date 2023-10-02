حركة زهير المغزاي تترك لكمشة مناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل

أعلنت حركة الشعب متاع زهير المغزاي أنّها تترك لكمشة مناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ترشحا و تصويتا
وقالت الحركة في بيان إنّه : اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب ، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022 ، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، ترشحا و تصويتا
وجاء هذا القرار عقب انعقاد المجلس الوطني للحركة دورة استثنائية يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 والذي خصّص للنظر في ملف الانتخابات المحلية
وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فانها تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها ، ترشحا و تصويتا
كما حذرت مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات