حركة حماس متورطة مع الغنوشي في التخطيط لاغيال قيس سعيد

جدّد امس السبت 21 أوت سعيد الخزامي رئيس التحرير السابق للاخبار في القناة الوطنية الاولى تأكيده على الرواية التي قدمها مؤخرا حول استعداد حركة حماس للمشاركة في مخطط اعمال عنف في تونس لتعطيل قرارات رئيس الجمهورية
وقال الخزامي انه أعلم السلطات بالمعلومات التي تحصل عليها بخصوص المخطط الذي يحمل اسم « استرداد الحكم في تونس » والذي يتم التحضير له بعلم قيادي في النهضة تولى مسؤولية كبيرة في الحكم حسب تعبيره
واعتبر الخزامي ان هناك تجانسا بين المعلومات التي قدمها للسلطات الأمنية مع المخطط الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية لاغتياله مشيرا الي أن المخطط الذي تشارك فيه حماس هدفه اغتيال الرئيس
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أمّا وقد أفرغ الذباب ما في أدمغته من عفن السبّ والشّتم والتشويه والاتهام، وانتشى بما كامن فيه من الابتذال والعدم والظلامية ردا على ما نشرته بشأن توفر معلومات تفيد باشتراك حركة حماس في مخطط لإرباك الوضع العام في تونس، فإن عليه الآن أن يتقبل الصدمة لخطورة المعلومات… التفاصيل أبلغتها للسلط الرسمية المختصة للعلم والتصرف، ومِن حق الرأي العام أن يطلع على عناوينها
ـ المخطط أطلق عليه اسم : استرداد الحكم في تونس
ـ التسفير إلى تونس يشمل عناصر فلسطينية من حماس ويشمل جنسيات أخرى
ـ المعنيون مُنح بعضهم الجنسية التونسية من زمن الترويكا باستعمال السلطة التقديرية
ـ التحضير يعلم به قيادي بارز في حركة « النهضة » تولى مسؤولية كبيرة في منظومة الحكم السابقة
ـ التجميع والتدريب يتم في ليبيا بإشراف شخصية ليبية إسلامية متطرّفة
هذه المعلومات تبدو متجانسة في خطورتها مع كشف رئيس الدولة، الجمعة، عن مخطط سريّ لاغتياله وتفطن الاستخبارات الجزائرية لوجود مخطّط يستهدف أمن تونس. أسوقها للعلم كصَحفي وطني لا يريد الشرّ لبده، ولا يعادي أحدا، ولا علاقة له بأيّ جهة في الداخل كما في الخارج، ولا ينتسب (ولم ينتسب) لأيّ حزب أو شخصية من أيّ نوع، ولا يرضى إطلاقا بأن يُساء إلى المقاومة الفلسطينية وإلى الأمّة… مَن له دليل على غير هذا فليرفع التحدي