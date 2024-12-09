حركة «حماس»، الإخوانية تهنئ الشعب السوري بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد

هنأت حركة «حماس»، الإخوانية اليوم الاثنين، الشعب السوري على تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد
وقالت في بيان: «تبارك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وندعو كل مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء
وأضاف: إننا في حركة (حماس) وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية
وأضاف: إننا في حركة (حماس) وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية