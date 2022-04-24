حركة « توانسة من أجل الدّيمقراطيّة » تتهم قيس سعيد بموصلة تفكيك المؤسّسات الدّيمقراطيّة

سعيّد يواصل تفكيك المؤسّسات الدّيمقراطيّة
تُواصِل منظومة الحكم الفردي التّوسّع والتّمدّد والتهام المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخر قراراتها العبثيّة إلغاء الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وتعويضها بهيئة يعيّنها رئيس الجمهوريّة وفق المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو باقتراح من الهياكل المعيّنة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية
وقد مثّل المرسوم اللاّدستوريّ عدد 22 إعلانا عن وضع السّيّد سعيّد يده بشكل كامل على هيئة الإنتخابات ومنح أعضائها حصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة بما يمثّل مؤشّرا واضحا على نواياه الحقيقيّة بخصوص رزنامته » الإنتخابيّة » المتضّمنة استفتاء وانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تشرف عليها هيئته الإنتخابيّة العليا المستقلّة »
إنّ تفعيل الفصل 80 من الدّستور لم يكن إلاّ مناورة تحيُّليّة للتّمكّن من مفاصل الدّولة ، ومثّل تعليق العمل بالدّستور وحلّ الهيئات الدّستوريّة والمستقلّة المنبثقة عنه ثمّ الإلغاء التّامّ لاستقلاليّة هيئة الإنتخابات خروجا كاملا من مظلّة الشّرعيّة الدّستوريّة و تكريسا لسلطة الأمر الواقع بما يجعل من أيّ استحقاق انتخابيّ قادم فاقدا لأيّ مشروعيّة ، وينزع المصداقيّة عن كلّ النّتائج المنبثقة عنه
لقد أصبح من المتأكّد توحيد القوى السّياسيّة الوطنيّة وفعاليّات المجتمع المدني لوضع حدّ لهذا العبث السّياسيّ والجنون التّشريعيّ وتكوين جبهة واسعة تستعيد الشّرعيّة الدّستوريّة وتؤسّس لحوار يفضي لإصلاح توافقيّ للنّظام السّياسي و تطهير المناخ الإنتخابي بصياغة قانون انتخابي ناجع وتشاركيّ و تنظيم عمل مؤسّسات سبر الآراء وإحكام الرّقابة على تمويل الأحزاب وتمويل الحملات الإنتخابيّة
تونس في 23 أفريل 2022
عن : توانسة من أجل الدّيمقراطيّة