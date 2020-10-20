حركة تحيا تونس تؤكد أن ائتلاف الكرامة تجاوز كل حدود العنف

20/10/2020 |

إثر التهجم اللفظي الذي تعرض له رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد من طرف النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي خلال اجتماع رؤساء الكتل و مكتب المجلس اليوم بالبرلمان و تواصل هذه الممارسات اللاأخلاقية و حملة التكفير المحرضة على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن حركة تحيا تونس تؤكد على

تضامنها المطلق مع السيد مصطفى بن أحمد في الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها
تجاوز نائب ائتلاف الكرامة لكل الخطوط الحمراء بممارساته العنيفة داخل البرلمان وخارجه
دعوتها لرؤساء الكتل ومكتب المجلس للتدخل وإيقاف مظاهر العنف داخل مجلس نواب الشعب
تشكيل فريق من محامي الحركة ونوابها للنظر في رفع دعوى قضائية ضد الصفحات المحرضة على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد