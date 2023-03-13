حركة النهضة بالبرلمان المحلول لا تعترف ببرلمان قيس سعيد

تُعقد اليوم الاثنين 13 مارس أولى جلسات ما يسمى المجلس النيابيّ أمام حالة من الأزمات المتفاقمة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة
وإزاء هذه الأوضاع الخطيرة وغير المسبوقة فإن كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب تعلن
1/ عدم اعترافها بهذه « الغرفة النيابية » مسلوبة الصلاحيات ، المنبثقة عن مسار إنقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة،مجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين
2/ تمسكها بدستور 2014، وتعتبره مصدرا وحيدا للشرعية وتجدد رفضها للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع
3/ تحيَي كلّ الأصوات الحرة الرافضة لهذه الإجراءات الغاصبة، داعية كلّ الحساسيات السياسية والمواطنيّة إلى مزيد من النضال السلمي المدنيّ في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي و تستأنف الحياة الدستورية و المسار الديمقراطي
4/ تُدين بشدّة في هذا السّياق حَملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيّين وتُحمل سلطات الإنقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامة المُعتقلين
عماد الخميري
رئيس كتلة حركة النهضة