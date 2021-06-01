حركة النهضة الإخوانية منزعجة من إيقاف المدونين المساندين لها

بلاغ اعلامي لحركة النهضة الإخوانية حول التتبعات والإيقافات ضد المدونين
تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، فإن حركة النهضة يهمّها التعبير عن
– تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي
– رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
– دعوتها لكل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص
صادر بتاريخ الثلاثاء 1 جوان 2021
حركة النهضة الإخوانية
مكتب الإعلام والإتصال
للتذكير فإنه تم ايقاف المدون سليم الجبالي المعروف بصفحة « وزير ضغط الدم والسكر » على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والقريبة من حركة النهضة الإخوانية من طرف القضاء العسكري بعد شكاية تقدمت بها ضده رئاسة الجمهورية
وتتمثل التهمة التي يواجهها الجبالي في الإساءة الى رئيس الجمهورية