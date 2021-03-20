حركة النهضة الإخوانية لا تُشهر عيد الاستقلال إلا في ندوات مغلقة بعد انقضاء يوم الاستقلال

تدهشني حركة النهضة التونسية
منذ كان اسمها الجماعة الإسلامية أو الاتجاه الإسلامي، كانت دائما تعارض احتفالات الشعب التونسي في أعياده الدينية ومواقيتها المعلومة، ودائما : خالف تُعرف
وكانت تعذّبنا بهلال رمضان، في السبعينات والثمانينات والتسعينات وخلال بداية الألفية الثالثة، هلال رمضان، خاصّة
وحين صارت حركة النهضة تحكم البلاد التونسية ظلّت على حالها في المعارضة والمعاندة، ولا تُشهر عيد الاستقلال إلا في ندوات مغلقة، بعد انقضاء يوم الاستقلال في الدولة التونسية الحديثة التي أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة، كره من كره وأخبّ من أخبّ، أيها الضبّ
على النهضة أن تقترح علينا الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 21 مارس عوض يوم عشرين مارس، شماتة في الدساترة وأعيادهم الوطنية
أما أنا فإن يوم عشرين مارس، عيد الاستقلال، فهو يذكّر بسجائر العشرين مارس، الخفيف منها والثقيل، يا بلاد التبغ والوقيد، بلا شموع ولا دموع في أعيادها، وشعلتها الباقية
حوّل
حسن بن عثمان