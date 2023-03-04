حركة النهضة الإخوانية تُندد باعتقال أحمد لعماري

على إثر اعتقال عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس الشورى لحركة النهضة السيد أحمد لعماري اليوم في منزله بمدينة بن قردان دون توضيح الأسباب
فإن حركة النهضة تدين بشدة عملية الاعتقال التعسفية وتعتبرها مواصلة لحملة اعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام وتطورا خطيرا في استهداف الحريات الفردية والعامة
وتدعو أنصارها وعموم التونسيين والتونسيات للمشاركة بقوة في المسيرة التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني غدا الأحد 05 مارس من أجل حماية الديموقراطية والديموقراطيين والدفاع على الجميع دون تمييز
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي