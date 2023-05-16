حركة النهضة الإخوانية تندد بالحكم الصادر ضد راشد الغنوشي

مع تواصل الإيقافات الظالمة وغير القانونية في حق المعارضين السياسيين وبطاقات الإيداع دون التحقيق مع الموقوفين، تمرّ السلطة الى المحاكمات السياسية الجاهزة، وذلك بعد إصدار حكم بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي على خلفية تأبينه لأحد الصحافيين وذكر مناقبه في مقارعة الإستبداد والنضال من اجل الحرية والكرامة
إن حركة النهضة يهمها أن
1- تندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي وتعتبره حكما سياسيا ظالما، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا
2- تؤكد أن الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة
3- تذكر بتصريحات وكتابات الأستاذ راشد الغنوشي المناهضة للتطرف والإرهاب والداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
الدكتور منذر الونيسي
بيان حركة النهضة