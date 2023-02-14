حركة النهضة الإخوانية تندد بإيقاف نور الدين البحيري و لزهر العكرمي ونور الدين بوطار

تم مساء الإثنين 13 فيفري 2023 اقتحام منزل الأستاذ نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق واختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء بالعنف الشديد على زوجته وأبنائه. كما تم في وقت متزامن تقريبا وبنفس الطريقة اختطاف الأستاذ والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير مؤسسة موزاييك السيد نور الدين بوطار
وعلى إثر هذا التطور الخطير، فإنّ حركة النهضة
1- تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين، من قبل سلطة قيس سعيد الانقلابية. وتعبر عن تضامنها مع الأستاذين البحيري والعكرمي والسيد نور الدين بوطار وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون
2- تؤكد أن توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسين وغيرهم إننا هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب
3- تجدد حركة النهضة صمودها في مواجهة هذا العبث والتنكيل الممنهج وتعبر عن استعدادها للتضحية من أجل إنقاذ البلاد من الكارثة التي حلت بها بعد انقلاب 25 جويلية وتدعو إلى وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف العشوائي لسلطة انقلاب غاشم، خذلت الشعب وراحت توهمه بتحسن أوضاعه المعيشية وازدهار اقتصاده مقابل تصفية خصومه السياسيين السلميين
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي