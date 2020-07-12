حركة النهضة الإخوانية تفوض الغنوشي للتشاور مع قيس سعيد حول مشهد حكومي جديد

فوضت حركة النهضة الإخوانية في تونس، زعيمها راشد الغنوشي، للتشاور مع الرئيس قيس سعيد، حول تشكيل حكومة جديدة
هذا ما نشره مساء الأحد ناطقها الرسمي عماد الخميري على صفحته الرسمية بالفايسبوك
مجلس شورى حركة النهضة يفوض الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة لإطلاق مشاورات مع الرئيس قيس سعيد وبقية الأحزاب والمنظمات : للاتفاق على مشهد حكومي جديد
حركة النهضة تعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في تونس لا يُمكن أن تواجهها حكومة تلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح
ويتواصل الجدل في تونس بشأن قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، المتهم باستغلال منصبه لإبرام صفقات تجارية بين شركة خاصة يملك فيها أسهما وبين الدول
مع العلم أن مجلس شورى النهضة الإخوانية منعقد اليوم و غدا وسيبين موقفه الرسمي من حكومة الفخفاخ في نهاية أشغاله