حركة النهضة الإخوانية ترفع شكاية جزائية عاجلة ضد منجي الرحوي

على إثر إصدار المدعو منجي الرحوي بيانا بتاريخ 10 ماي 2023 ، احتوى كومة من الحقد والأباطيل و الأراجيف والاتهامات المجانية لحركة النهضة والتحريض عليها، فإن حركة النهضة
1- تعلم الرأي العام الوطني وكافة القوى الديمقراطية والمدافعة عن الحرية والمواطَنة بقرارها رفع شكاية جزائية عاجلة ضد المدعو منجي الرحوي وتحمله مسؤولية ما ينجر عن ادعاءاته الكاذبة من تحريض على حركة النهضة وتهديد لسلامة مناضليها ومناضلاتها
2 – تذكّر بأن المدعو الرحوي، شخص غير ذي صفة ومطرود من حزبه ولم يبقَ له من دور سوى الكذب على حركة النهضة والإفتراء عليها، والعمل على ضرب أسس التعايش بين التونسيين والتونسيات
عن حركة النهضة
الدكتور منذر ونيسي
بلاغ اعلامي لحركة النهضة