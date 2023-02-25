حركة النهضة الإخوانية تدين حملة الاعتقالات العشوائية وتعبر عن تضامنها مع المعتقلين

تتواصل حملة القمع والاعتقالات للمناضلين الشرفاء باعتقال عضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ رضا بلحاج والأستاذ غازي الشواشي دون احترام الشروط التي يفرضها الدستور والقانون بخصوص المحامين
وعلى خلفية ما أكدته هيئة الدفاع عن المعتقلين من انتفاء لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومن أن قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة قد سبق اتّخاذها، وهو ما أجبر هيئة الدفاع على مقاطعة جلسات الاستماع الصورية
فإن حركة النهضة تدين حملة الاعتقالات العشوائية وتعبر عن تضامنها مع المعتقلين وتطالب باطلاق سراحهم جميعا
كما تعتبر أن سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقا وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال النقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال لن يحلّ مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو عودة الدكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي