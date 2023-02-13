حركة النهضة الإخوانية تدين بشدة اعتقال عبد الحميد الجلاصي

إن حركة النهضة تدين بشدة سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد الانقلابي والتي طالت الناشط السياسي المعارض للانقلاب الأستاذ عبد الحميد الجلاصي الذي تمت مداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اقتياده لجهة مجهولة إلى حد الآن
إن الاستهداف العشوائي للمعارضين للانقلاب لن يحلّ مشاكل الناس ولكنه ينمُّ عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال، ويؤكد أن قيس سعيد قد حلّ محلّ القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون بما يذكّر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم وبالمواطن في قوته اليومي ويفسح المجال للانقلاب لتنفيذ سياسات التجويع برفع الدعم بشكل عشوائي وتحرير الأسعار في ظل شبح الإفلاس وازدياد البطالة والفقر ونسب التضخم وما أصاب الدولة من ضعف وارتباك في السيادة الوطنية كما بدا جليا في قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي والإساءة إلى العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة الجزائر
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي