حركة النهضة الإخوانية تدعي أنها لا تسعى إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية

انعقد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي مساء الأربعاء 22 جوان 2022، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله يسجل ما يلي
1- تتقدم قيادة الحركة بالتهاني ل »شباب النهضة بالجامعة » على نجاح مؤتمرهم الخامس وللقيادة والمؤسسات الجديدة التي أفرزها المؤتمر وترجو لهم التوفيق كما تحيي القيادة المتخلية وعلى رأسها الأخ سفيان القاسمي على ما بذلته طوال عهدتها، كما تتوجه بالشكر إلى كل الطلبة الذين شاركوا في المسيرات المناهضة للانقلاب وآخرها مسيرة جبهة الخلاص الوطني يوم الأحد 19 جوان 2022
2-تدين الحركة بشدة المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة وتعتبرها محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الاسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات
3- تجدد حركة النهضة رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية
كما تستنكر ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 و دستور 2014
إن إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية كمادة السكر فضلا عما أخذ يفوح من روائح التطبيع الكريهة في صمت مريب من قبل سلطة الانقلاب
4- تؤكد أن لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها وتجدد دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل الانقلاب لتصفية المتصدين لخياراته
5- تحيي كل القوى المناهضة للانقلاب الغاشم وتذكر بأن هدف حركة النهضة ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا هو العودة إلى السلطة وإنما استعادة الديمقراطية المغدورة والتصدي للانقلاب الزاحف بالبلاد نحو الحكم الفردي المطلق قرين الظلم والفساد والفوضى
وتدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية إلى توحيد الصف الوطني ووضع حد للسير المتسارع صوب الانهيار و عودا إلى الديمقراطية
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي