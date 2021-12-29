حركة النهضة الإخوانية تدعو إلى انهاء الإنقلاب والعودة إلى الشرعية

انعقد مساء الإثنين 27 ديسمبر 2021،المكتب التنفيذي لحركة النهضة حركة النهضة الإخوانية برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للنظر في تطورات الشأن الوطني. وفي هذا السياق يهم حركة النهضة أن
1- تعبر عن تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة « مواطنون ضد الإنقلاب » والشخصيات السياسية الوطنية المشاركة فيه، وتعرب عن دعمها لهذه الحركة النضالية في سبيل إنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية
2- تدعو كافة القوى الحية بالبلاد المناهضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل بغاية تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية واستعادة الشرعية وتذود عن حمى الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 جويلية وتساهم في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية بالبلاد
3- تدعو كافة التونسيات والتونسيين للاحتفال بذكرى 14 جانفي التي توجت ثورة الحرية والكرامة وأسقطت نظام الإستبداد ودشنت مرحلة من الإنتقال الديمقراطي والحريات وصنعت ربيع تونس الديمقراطية وجعلها عنوان الوفاء لدماء الشهداء ومحطة للتصدي لعودة دولة الإستبداد والتضييقات على الحريات العامة والخاصة واستكمال التجربة الديمقراطية كشرط أساسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي