حركة النهضة الإخوانية تتنصل من مغامرة حليفها وتناور قصد إنقاذ ماء الوجه

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الثامن والثلاثون – الأربعاء 10 جوان 2020
الوضع الوبائي بتونس ليوم 09 جوان 2020
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 9 جوان 2020، تمّ إجراء 312 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55891
وقد تم تسجيل 13 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 983 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و55 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
نجاح تونس في السيطرة على فيروس كورونا انتصار للدولة التونسية
عقدت اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا ظهر اليوم الاربعاء 10 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعها الدوري باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ . وناقش الاجتماع الوضع الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجّه، كما تدارس أعضاء اللجنة مختلف التدابير الوقائية الواجب إتخاذها لانجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه . وفي تصريح لها عقب الاجتماع، أفادت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أن الاجتماع تطرّق إلى الوضع الوبائي الحالي الذي تميّز بنجاح تونس في السيطرة على فيروس كورونا بعدم تسجيل أية حالة اصابة بالفيروس، لا مستوردة ولا محلية وهو ما يُعتبر انتصارا للدولة التونسية
كما لفتت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة النظر إلى الإجراءات المزمع اتخاذها في الفترة القادمة في علاقة بالوافدين وبعودة السياح تزامنا مع فتح الحدود المبرمج ليوم 27 جوان الجاري
معهد باستور يعلن عن توفير فحص المضادات المناعية ضد فيروس كورونا للعموم
أعلن مخبر معهد باستور عن توفير فحص المضادات المناعية ضد فيروس كورونا للعموم و الذي يمكن من معرفة إذا تعرض الشخص إلى إصابة بفيروس كورونا من عدمه . ودعا المعهد في بلاغ صادر عنه المهتمين بإجراء هذا الفحص إلى تقديم وصفة طبية مع ملأ وثيقة بيانات مخصّصة لهذا الفحص لافتا الى انه تحديد سعر هذا الفحص بقيمة 27.56 دينارا و تتراوح اجال الاعلان عن نتائج الفحص بـ 3 الى 4 ايام
ولاية بن عروس أصبحت خالية من أي اصابة بفيروس كورونا
بعد أن ظلت لأسابيع عديدة في مقدمة الولايات التي تضم أكثر عدد من الاصابات وبعد أن تماثلت كل الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس « كورونا » المستجد في ولاية بن عروس بعد شفاء اخر حالة اليوم الأربعاء وذلك وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية ببالادارة الجهوية للصحة الذكتور فتحي اللطيف لمكتب « وات » في بن عروس ، تصبح الجهة منطقة خالية تماما من الفيروس التاجي بعد شفاء كل الحالات المحلية والحالات الوافدة التي ثبتت اصابتها بهذا الفيروس ولم تسجل ولاية بن عروس اية إصابة جديدة منذ 4 ماي المنقضي بعد ان انحصر عدد الإصابات منذ بداية انتشار الوباء عند حدود 99 حالة . وينتظر وفق هذه المعطيات ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة اعلان الجهة منطقة خالية تماما من الفيروس بعد استقرار الوضع الوبائي عند حدود صفر حالة لمدة وصلت الى 37 يوما متتاليا
بعد اجراء 500 تحليل سريع في جربة في اليوم الأول، كل النتائج سلبية
جاءت كل التحاليل السريعة التي تم انجازها في اطار اليوم الاول من عملية المسح الصحي الشامل في جزيرة جربة للتقصي حول فيروس كورونا بين المتساكنين سلبية وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي . وحسب الدكتور حمدي فان بين 500 و600 عيّنة قامت باخذها الفرق الصحية التي تكونت للقيام بهذا المسح الشامل كانت سلبية في انتظار نتائج التحاليل المخبرية لهذه الدفعة الاولى من العينات التي ستضاف لها عينات اخرى عبر دفعات الى ان تبلغ 3 الاف عيّنة حددت في اطار المسح بكامل جزيرة جربة . واعتبر ان نتائج هذا المسح ستحدّد نهائيا سلامة الجزيرة وولاية مدنين عموما من فيروس كورونا خاصة وانها لم تسجل منذ ما يقارب 39 يوما اية اصابة جديدة بفيروس كورونا الى جانب شفاء كل مصابيها . وتتواصل لليوم الثاني عملية المسح الشامل الاول من نوعه في تونس عبر فرق فرق صحية توزعت بين عدة مناطق بالجزيرة بمعتمدية جربة حومة السوق على ان تشمل معتمديات اجيم ثم ميدون لتستكمل 3 الاف عينة التي تم تحديدها عبر خارطة بالاقمار الاصطناعية . وللتذكير فان هذا المسح يهدف الى التعرف على مدى انتشار الفيروس وما اذا لا تزال توجد عينات حاملة للفيروس دون ان تكون حاملة للاعراض او ان ثمة اشخاص كانت مخالطة لمصابين وفق ما ذكرته الدكتورة نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، التي أعطت يوم أمس الثلاثاء اشارة انطلاق عملية المسح الشامل واشرفت على حلقة تكوينية لفائدة فرق العمل وتابعت عملها ميدانيا واكدت الدكتورة ان نتائج هذه العملية ستعلن عن جزيرة جربة مدينة صحية وسياحية سليمة بعد ان تخلصت عنها تصنيفها كبؤرة لفيروس كورونا وهو ما يجعلها تستقبل السواح من الداخل والخارج في كل شروط السلامة حسب قولها. ويشمل المسح 3 الاف عينة في منازلهم تم انتقاؤها بطريقة عشوائية وعلمية في نفس الوقت وفق خارطة حددها المعهد الوطني للاحصاء عبر الاقمار الصناعية ودون التركيز على مناطق كانت تشكل بؤرا في جربة للفيروس او عائلات سجلت اصابات فمثل تلك العملية قامت بها سابقا الفرق الصحية من خلال عملها اليومي عند كشف كل اصابة جديدة بفيروس كورونا بتطويق محيط كل اصابة والقيام بمسح حولها يستهدف عائلتها والمحيطين بها وفق الدكتور زيد العنز كاهية مدير الصحة الاساسية في مدنين
قبلي: تسجيل حالتي شفاء جديدتين من فيروس / كورونا
أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي، جوهر المكني، اليوم الاربعاء، تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بين المصابين بفيروس « كورونا » المستجد بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الشفاء المسجلة الى حد الان، الى 99 حالة، ما يعادل نسبة 93 بالمائة من اجمالي عدد الاصابات البالغ عددها 108 إصابة . وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن حالتي الشفاء سجلتا من بين المرضى الخاضعين للعزل الصحّي بمنازلهم في الجهة، لينخفض بذلك عدد المعنيين بهذا الاجراء بمدينة القلعة الى 5 حالات، في حين يواصل 3 آخرون اصيلي ذات المنطقة تلقي العلاج بمركز الايواء الصحي الجماعي بولاية المنستيروعبّر المكني، في هذا السياق، عن أمله في تسجيل حالات شفاء جديدة خلال الايام القليلية المقبلة، خاصة وان الوضع الصحي لبقية الحاملين للفيروس في تحسن مستمر، وهو ما يرجح اعلان ولاية قبلي قريبا ولاية خالية من الفيروس تماما، حسب تقديره
جائحة الكوفيد 19 مثلت فرصة لدفع التحول الرقمي في تونس
مثلت الجائحة الصحيّة لكوفيد 19 فرصة لدفع التحوّل الرقمي، الذّي يحتل مكانة محوريّة ضمن استراتيجيّات أغلب الهياكل والمؤسّسات التونسيّة، وأيضا، القطاع المالي، وفق ما أشار إليه محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، أمس، الثلاثاء 09 جوان . وأكّد العبّاسي في تدخله، خلال ندوة انتظمت عن بعد بمناسبة الدورة الخصوصيّة للمنتدى الدولي حول الأدوات الماليّة الرقميّة المجددة، أنّ عديد القرارات تمّ اتخاذها بشكل جد مستعجل وبطريقة لامركزيّة خلال فترة التصرّف في أزمة كوفيد-19 . وأشار الى ان التصرّف في المساعدات الاجتماعيّة، التّي تمّ تأمينها بين القطاع البنكي بالاشتراك مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العموميّة والخاصّة كانت مثالا « حقيقيّا للنجاح في تحقيق التحوّل الرقمي . واشار السيد العباسي أنه « حان الوقت اليوم، بعد اختبار فيروس كورونا، للتسريع ومواصلة مسار الرقمنة وتوسيعه ليشمل الادوات المالية » حيث لاحظ المسؤول الأوّل عن البنك المركزي التونسي ، أنّ القرارات السياسيّة والعمل صلب فريق والحوكمة المستندة على التكنولوجيا تعد من العوامل الأساسيّة للمضي في هذا الطريق وبحسب العباسي فان التاخير المسجّل في ما يتعلّق بالتحوّل الرقمي في تونس هو أساسا ثقافي وسلوكي وقد دفعت أزمة كوفيد-19 نحو تغيير السلوكات وتمكنت الادارة من المرور الى نسق اسرع عبر الاستفادة من نظام اقتصادي يدفع نحو الرقمنة
هبة صينية ثانية لدعم قدرات الصحة العسكرية التونسية في مجابهة فيروس كورونا
وصلت صباح اليوم الإربعاء 10 جوان 2020، طائرة عسكرية صينيّة قادمة من هونغ كونغ محملة بمستلزمات طبيّة وفرتها وزارة الدفاع الصينيّة في شكل هبة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار دعم قدرات الإدارة العامة للصحة العسكرية للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا وتتكوّن هذه المساعدات من أقنعة واقية جراحيّة وعاديّة ونظارات واقية وكميات من الألبسة الطبيّة العازلة وقفازات وبعض الآلات الطبية التي تستخدم في عمليّات الإنعاش وآلات قيس الحرارة عن بعد ومواد تعقيم . وحضر موكب تسليم هذه الهبة مدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني
بعد رفع الحجر عن الانشطة الرياضية عادت التدريبات لاستئناف البطولات
جاء في تقرير لوكالة تونس افريقيا للأنباء بدات الحركة تدب تدريجيا في القاعات والملاعب الريا ضية في مختلف جهات البلاد بعد ان تم رفع الحجر عن الانشطة الرياضية واقرار عودة رياضيي النخبة للتدريبات. كما سجلت عودة اندية في بعض الرياضات الجماعية للتدريب استعدادا لاستناف البطولات على غرار كرة القدم والسلة . وتوقفت الانشطة الرياضية منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا قبل ان يتم السماح بعودة النشاط الرياضي كليا بداية من يوم 8 جوان الجاري دون حضور الجمهور ووفق برتوكول صحي. ويذكر ان المنتخب الوطني لكرة القدم كان في صدارة المنتخبات في العالم التي استانفت تدريباتها . وكانت عودة المنتخب التونسي الى التدريبات وفق بروتوكول صحي بمثابة رسالة ايجابية الى المحيط الداخلي و الخارجي لفتت الانتباه الى نجاح تونس في الحد من تفشي وباء كورونا والنجاح في مكافحته . وفي كرة القدم تستعد الرابطة المحترفة الثانية الى عودة المنافسات يوم 24 جوان الجاري من خلال مقابلات الباراج لاستكمال الموسم والكشف عن الفريقين الصاعدين الى الرابطة المحترفة الاولى . وكان فريقا مستقبل الرجيش واولمبيك باجة خاضا مباراة ودية يوم الاثنين بملعب زويتن انتهت بفوز الرجيش 2-0 كما عادت عدة اندية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى للتدريبات. وافاد مصدر من وزارة الشباب والرياضة لوكالة (وات) ان رياضيي 18 اختصاصا عادوا الى التمارين منهم قرابة 330 رياضيا في ثلاثة اختصاصات جماعية ( كرة القدم وكرة السلة والرقبي) و95 رياضيا يمثلون رياضات فردية على غرار السباحة والتجديف والكياك والجيدو والمصارعة والمبارزة العاب القوى والتايكواندو ورفع الاثقال وتنس الطاولة و التنس والملاكمة و الجمباز ورياضة المعوقين عادوا الى النشاط . ويذكر انه في إطار الحرص على تطبيق الترتيبات الخاصة للاستئناف النشاط الرياضي بعد الحجر الصحي الموجه، و استنادا على ما ورد من الإجراءات الواجب إتباعها و المضمنة بالبروتوكول الصحي ، انطلقت عملية إجراء الاختبارات السريعة بالمركز الوطني للطب و علوم الرياضة لرياضيي النخبة المقيمين بمركز النخبة صباح يوم الاحد تحت إشراف المركز الوطني للطب و علوم الرياضة بالمنزه . وقد جرت الاختبارات في أحسن الظروف وكانت جميعها سلبية بما يعني سلامة جميع الرياضيين وهو ما يمكنهم من استئناف نشاطهم الرياضي في أفضل الظروف الصحية
حركة النهضة تتنصل من مغامرة حليفها « المتنطع » وتناور قصد : انقاذ ماء الوجه
قال عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد خليل البرعومي اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، إن »تونس وكل تجربتها في خطر سياسي وايضا على حافة الافلاس الاقتصادي بعد الكورونا » جاء ذلك في تدوينة، نشرها في حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، تعليقا على الجدل الحاصل على رفض البرلمان مشروع اللائحة المتعلّقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في فترة الاحتلال. وأضاف السيد البرعومي « نعيش على وقع البوز دون التفكير في مآلات القضايا والأمور. نقسم المقسم ونجزأ المجزأ ونكرس الاستقطاب ونغذي النزاعات والأحقاد » . وتابع قائلا « حتى القضايا الوطنية الجامعة جعلناها محل نزاع بسبب سوء التقدير في الوقت والظرف والسياق ». واعتبر أن حركة النهضة »التي وقع افتكاك مبادرة الحكم من يدها ويراد لها ان تتخلى عن رئاسة البرلمان، في نفس الوقت يجب ان تحمل على ظهرها كل الاعباء الثقيلة وتعبر بها الواد، لعلها تصل منهكة او لا تصل الى الضفة الأخرى فتتحقق أماني البعض » وفق قوله وخلص البرعومي إلى القول متوجها لحلفائهم المتنطعين الذين قدموا مشروع لا ئحة طلب الاعتذار : كولو الهندي بيديكم … مافماش هندي مقشر..ومصلحة تونس مش لعبة وشعارا في حملة انتخابية
وكانت حركة النهضة أصدرت صباح اليوم الأربعاء 10 جوان بيانا بعد رفض مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر، المقدمة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة . وقد جاء في البيان تأكيد » رفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار الذي يمثل جريمة إنسانية وانتهاك لحرمات الدول والشعوب، واداة نهب للثروات واستغلال المقدرات » لكن الجديد هو استدراك حركة النهضة وتعبيرها عن » قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كل مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي يحولها الى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل اهدافها » هذا وشددت « على ضرورة التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تتدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء الكورونا التي تتطلب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء ». وهكذا بجرة قلم تتبرأ النهضة من حليفها المدلل الذي ظهر متنطعا هذه المرة و »كثر على ما وصاووه » كما فعلت بألأمس مع أنصار الشريعة ومع روابط حماية الثورة حين تبرات منهم بعد أن كانوا يذكرون البعض من قادتها بشبابهم وبعد أن يقولون عنهم أنهم لم يأتوا من المريخ. واضافة لحلفائها الذين أعلن البعض منهم الطلاق معها نراها توجه تلميحات الى كل مكونات الطبقة السياسية و في مقدمتهم رئيس الجمهورية طالبة التنسيق معهم بعد أن لعبت بالنار بسبب اللائحة والورطة التي كانت ستجد نفسها فيها لو حصلت اللائحة على 109 . ألم يكن بمقدورها رئيس مجلس نواب الشعب الدفع نحو التنسيق بين الكتل البرلمانية عوض المكابرة وتبرير مواقفه الخاطئة في الملف الليبي عبر حوار بث في قناة غير قانونية توعد فيه الجميع وطالب في بتغيير حكومي يقع فيه استبدال الأحزاب التي عارضته في التصويت عللى لائحة رفض التدخل في ليبيا بالأحزاب الموالية له والآن وبعد اعادة خلط الأوراق هل سيدعو أحزبا أخرى صوتت مثل حزبه في لائحة طلب الاعتذار من فرنسا؟
أزمة الكمامات تعجل بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية
صادق الثلاثاء 9 جوان، مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة واعتبر وزير التنمية والتعاون الدولي سليم العزابي أن تنقيح الفصل المذكور هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد يضمن المحاسبة ويحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ بحسن نيّة والفاسد بتعمّد واصفا الفصل 96 في صيغته الحالية بسيف القهر المسلط على أبناء الادارة .
يذكر أن قضية صفقة الكمامات كانت أعادت الجدل حول الفصل 96 بسبب الاتهامات لوزير الصناعة صالح بن يوسف بالفساد ومخالفة الاجراءات الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي أشار إلى أن مخالفة وزير الصناعة للإجراءات كانت بهدف تقديم حلول سريعة لصناعة الكمامات وليس في اطار صفقة فساد . وينص الفصل 96 على أنه » يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما « .
البرازيل : وقف تقديم الاحصائيات بخصوص الكوفيد 19 وتهديد بمغادرة منظمة الصحة العالمية
جاء في صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة بتاريخ 09 جوان 2020 أن وزارة الصحة البرازيلية أوقفت الاعلان عن احصائيات العدد الجملي للوفايات بسبب وباء الكوفيد . ومعلوم أن آخر احصائية تم اعلانها كانت بتاريخ الجمعة 05 جوان 2020 والتي بينت ارتفاع عدد الوفايات الى 35026 وفاة وبذلك أصبحت البرازيل ثالث دولة من حيث حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وفي نفس اليوم هدد الرئيس اليميني بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العلمية كما سبقه الى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترومب وذلك احتجاجا على الانحياز الايديولوجي الذي تتبعه المنظمه العلمية وفق رأيه حيث صرح » أقولها لكم ذهبت الولايات المتحدة من المنظمة العالمية للصحة. اننا نفكر في ذلك ايضا في المستقبل …لسنا بحاجة لأناس من الخارج ليقدموا مشاعرهم حول الصحة ببلادنا »
الوضع الوبائي في الأردن
عمان –وكالة معا الفلسطينية – أعلنت وزارة الصحة الاردنية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة الأربعاء، منها (12) محليّة، و(6) غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863 . وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة توزعت كما يلي: 11 حالة لمخالطين في العاصمة منهم 6 أبناء لإحدى المصابات، و5 مخالطين لطبيب مصاب، وحالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات)، و5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة واحدة لأردني قادم من شيكاغو ويقيم في أحد فنادق الحجركما سُجِّلت 6 حالات شفاء توزعت كما يلي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي
أعداد متزايدة من حالات الاصابة بفيروس كورونا في بلدان شرق المتوسط
القدس – وكالة معا الفلسطينية – قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، إن الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الإقليم، تعدّ تطوراً مثيراً للقلق . ولفت المنظري خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي للمكتب الإقليمي للمنظمة بشأن مرض (كوفيد-19)، إلى أن بلدان إقليم شرق المتوسط أبلغت خلال الثلاثة أسابيع الماضية عن إجمالي 670 ألف حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 15 ألف وفاة، أي ما يُشكِّل حوالي 10 بالمئة من عبء الحالات العالمي البالغة أكثر من 7 ملايين حالة إصابة على الصعيد العالمي، وأكثر من 400 ألف وفاة. وقال المنظري بحسب وكالة الانباء الاردنية : وبينما يتناقص عدد الحالات في أوروبا، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام العالمية تعرب عن قلق أقل، يستمر عدد الحالات في أنحاء أخرى من العالم في الزيادة، بما يشمل إقليمنا، وفي الواقع، على الصعيد الإقليمي، لاحظنا زيادة منتظمة في عدد الحالات اليومي المُبلَّغ عنه، وشهد هذا العدد تسارعاً على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية
تونس-أريانة سهرة الأربعاء 10 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي