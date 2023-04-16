حركة النهضة الإخوانية تترحم على روح اللاعب نزار العيساوي

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للتداول في الشأن الوطني والاقليمي
ويهم حركة النهضة أن
1- تترحم على روح الفقيد اللاعب نزار العيساوي وتعزي فيه بكل حرارة أهله وذويه وكل أهالي حفوز والقيروان، وتدعو إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الواقعة الأليمة التي أدّت إلى وفاته، وتحديد المسؤولية بكل شفافية وإنارة الرأي العام الوطني حولها
2-تجدّد الحركة دعوتها إلى لمّ شمل المعارضة وتدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه يضع حدّا للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
3- تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن متابعة المعارضين وفق قانون الارهاب وما يراد به من انتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين ومن إرادة في تشويههم لدى الرأي العام وصرف أنظار الشعب عن قضاياه الحقيقية ومعاناته المعيشية اليومية التي زادتها سياسات السلطة الفاشلة تدهورا وسوءًا
وتثمّن موقف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المنادية بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في السجن بتهم ملفقة ودون محاكمات عادلة
4- تحذر من انعكاسات ارتباك مواقف السلطة تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن آثارها الكارثية على الأزمة المستفحلة في البلاد بما يعبر عن عبث ترفضه الدولة ككيان عقلاني
5- تدين بشدة الاقتصار على المقاربة الأمنية في معالجة العديد من الظواهر الاجتماعية على غرار أحداث العنف ضد الجماهير التي رافقت بعض المباريات الرياضية والتعاطي مع الأفارقة المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للاجئين وما رافقها من ردة فعل أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في سيارات عدد كبير من المواطنين
وتدعو إلى معالجات أكثر رصانة وشمولية وتشاركية مع بقية الأطراف المتداخلة
6- تسجل باعتزاز مرور سنة على تأسيس جبهة الخلاص الوطني التي تصدّرت إلى جانب عدة فاعلين آخرين خط الدفاع عن عودة الديمقراطية ومعارضة انحرافات السلطة نحو حكم فردي إستبدادي عطّل الإصلاحات وعمّق أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية وضاعف مصاعب الحياة المعيشية بسوء الإدارة واشتعال الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية ومستوى دخل أوسع الشرائح الإجتماعية
تونس في 15 أفريل 2023
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي