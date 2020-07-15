حركة النهضة الإخوانية تتبنى خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ

مجلس شورى حركة النهضة يتبنى خيار سحب الثقة من السيد إلياس الفخفاخ
في إطار تنزيل ما انتهى إليه مجلس شورى حركة النهضة في دورته 41 ليوم الاحد 12 جويلية 2020 وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الاليات الدستورية
فإن المجلس المنعقد اليوم الثلاثاء 14 جولية 2020 يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
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أكد الناطق بإسم حركة النهضة الإخوانية عماد الخميري لموزاييك أن مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار مع مختلف الأحزاب السياسية و الكتل البرلمانية
و أضاف الخميري بأن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد و في اطار الخيارات الدستورية
و أفاد المتحدث باسم حركة النهضة بأن البلاد تعيش منذ فترة على وقع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة و من غير الممكن للحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الملف الذي يلاحق رئيسها