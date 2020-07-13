حركة النهضة الإخوانية تبحث عن مشهد حكومي بديل

13/07/2020 |

اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الـ41 يوم الأحد 12 جويلية 2020 الموافق لـ21 ذي القعدة 1441هـ للتباحث في آخر المستجدات التي تشهدها البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي وتقرير عن قضية تضارب المصالح وبعد التداول بين أعضائه فإن المجلس يعبر عن

1- انشغاله العميق بالأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ حالة من عدم الاستقرار الحكومي بسبب ملّف التحقيق في الشبهات التي تتعلق بالسيد رئيس الحكومة

2- يقرر تكليف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة باجراء مشاورات مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي بديل. ويبقى المجلس في حالة انعقاد مستمرّ لمتابعة مسار الخروج من الأزمة

3- يدعو جميع القوى السياسية للتحلي بالحكمة والمسؤولية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والعمل معا على تجاوز هذه الأزمة بأخفّ الأضرار والتفرغ لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة

رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني

البيان الختامي للدورة الــ41 لمجلس شورى حركة النهض الإخوانية