حركة النهضة الإخوانية تبحث عن مشهد حكومي بديل

اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الـ41 يوم الأحد 12 جويلية 2020 الموافق لـ21 ذي القعدة 1441هـ للتباحث في آخر المستجدات التي تشهدها البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي وتقرير عن قضية تضارب المصالح وبعد التداول بين أعضائه فإن المجلس يعبر عن
1- انشغاله العميق بالأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ حالة من عدم الاستقرار الحكومي بسبب ملّف التحقيق في الشبهات التي تتعلق بالسيد رئيس الحكومة
2- يقرر تكليف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة باجراء مشاورات مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي بديل. ويبقى المجلس في حالة انعقاد مستمرّ لمتابعة مسار الخروج من الأزمة
3- يدعو جميع القوى السياسية للتحلي بالحكمة والمسؤولية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والعمل معا على تجاوز هذه الأزمة بأخفّ الأضرار والتفرغ لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
البيان الختامي للدورة الــ41 لمجلس شورى حركة النهض الإخوانية