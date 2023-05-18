حركة النهصة الإخوانية تندد باستهداف قياداتها

تمّ مساء اليوم إيقاف القيادي بحركة النهضة الدكتور الصادق شورو خارج منزله واقتياده إلى جهة غير معلومة، مما تسبب في حالة هلع داخل أسرته خاصة وأنه يعاني من أمراض بدنية مزمنة وخطيرة جدا منذ سنوات، فرضت عليه وقف النشاط السياسي والحاجة إلى عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال عدة أنواع من الأدوية
إن حركة النهضة
1- تندد مرة أخرى باستهداف قياداتها خارج إطار القانون وبأسلوب فيه الكثير من التشفي والانتقام وعدم احترام البعد الإنساني
2- تعلن للرأي العام أن السيد الصادق شورو مصاب بأمراض خطيرة بسبب مخلفات فترة السجن الانفرادي الطويلة قبل الثورة واستهدافه بضغط نفسي وجسدي وحرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته آنيًا لخطر شديد، وتحمّل السلطة كل ما قد ينجرّ عن هذا الإيقاف التعسفي من خطر على وضعه الصحي
3- تهيب بكل الضمائر الحية للتصدي للمظلمة الكبرى التي يتعرض لها المساجين السياسيون وتطالب بإطلاق سراحهم فورا احتراما للحريات والقانون
حركة النهضة
مكتب الإعلام والاتصال
بلاغ حركة النهصة الإخوانية