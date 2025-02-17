حركة « أصوات نساء » تعرب عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي

تعرب “أصوات نساء” عن تضامنها المطلق مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، السيدة عبير موسي، التي تخوض إضراب جوع وحشي منذ 12 فيفري 2025، احتجاجًا على ما تعرضت له داخل سجن منوبة، وفقًا لما صرحت به هيئة دفاعها، التي أكدت إحالتها التعسفية على مجلس التأديب، في انتهاك واضح لحقها في الدفاع
🔺كما تدين “أصوات نساء” نقل السيدة عبير موسي إلى سجن نابل دون إعلام عائلتها المقيمة بالعاصمة أو هيئة دفاعها، معتبرة ذلك انتهاكًا إضافيًا لحقوقها
🔴وتجدد أصوات نساء رفضها لجميع أشكال المساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات، مطالبة بضمان حقها في محاكمة عادلة، ووقف الممارسات المهينة داخل السجون
🔺كما تدعو القوى الحقوقية والسياسية والمدنية إلى متابعة أوضاع سجينات الرأي والناشطات في المجتمع المدني، والعمل على حمايتهن من أي تهديد يمس حياتهن وسلامتهن