حراك الكامور مشبوه وإجرامي ومنحرف…و سندفعكم ثمنه من جلدكم

Energy seniors « حراك الكامور مشبوه واجرامي ومنحرف. الشركات العابرة للجنسيات أو ما يسمى بكبار الطاقة : « إينرجي سينيور
اقوى واقسى من الدول لأن اعتباراتها مرتبطة بتمويلاتها المباشرة والتاريخ يشهد عن عشرات الانقلابات التي نظمتها في عديد البلدان لمعاقبتها. أما اليوم، فهي ترى في تونس كيانا هشا مفككا يمكن ابتزازه بسهولة، لذا ستقوم شركات النفط المنسحبة من الجنوب التونسي بمقاضاة الدولة وتدفيعها الخسائر الناجمة عن قرصنة عصابة الكامور … وستذعن تونس وستدفع المليارات
لن نغفر لهؤلاء المنحرفين المخربين وحين يأتي زمن الدفع، لن نتنازل عن أي مليم من ضرائبنا لاصلاح جريمة اقترفتها ايادي عصابة الكامور
لرفافي الذين ساندوا حراك الكامور المشبوه، أذكرهم بما حصل في جمهورية الشيلي ابان حكم اليسار بقيادة الشهيد سلفادور آلندي، حيث تم اسقاط النظام بمسيرات الجوع التي كان ينظمها رموز البورجوازية واليمين بقرع الأواني للاحتجاج على الفقر! ليس كل تحرك مطلبي صادق وعادل واعتصام الكامور يحمل في جيناته فكر داعش ومنطق العروشية وحلم الخبزة الباردة التي تسري في عروق شعوب الريع والكسل
الدكتور رافع طبيب