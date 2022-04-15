ولنا في التاريخ والجغرافيا ما يكفي من العبر.. حذار.. «تعديل» الأسعار يُشعل الأوطان
حُصّل ما في الصدور، ولم يعد في سلّة الحكومة التي تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وفق الأمر عدد 117 على ما يبدو، سوى اللجوء إلى تعديل الأسعار بدل تعديل الأوتار وإيجاد الحلول غير التقليدية بالفعل والنظر بعين الرحمة إلى هذا الشعب الذي اندثرت طبقته الوسطى ولم تعد قطاعاته الواسعة قادرة على ضمان العيش الكريم
وبعد الجدل الكبير الذي رافق موجة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة و«ازدهار» ظاهرة الاحتكار والغش والبيع المشروط وفقدان المواد الأساسية من الأسواق وتفسير ذلك من جانب «الحكم» بكونه تغوّل وإجرام يتعمّده «لصوص الوطن» وأولئك الذين «يريدون العودة به إلى الوراء» ها نحن أمام تطوّر جديد في المواقف والتبريرات وشرح الأسباب
بالأمس استيقظ التونسيون على تعديل جديد في أسعار المحروقات، تعديل نُفّذ بالليل وجاء مخالفا لتأكيد سابق بأن التعديل في أسعار المحروقات تحديدا سيكون دوريا لكنه لن يكون مشطّا وهو ما فاجأ الجميع اليوم، وأرجعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ذلك في بلاغ مشترك إلى «تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلّص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية» في إشارة واضحة إلى الحرب الكونية القائمة في أوكرانيا بين روسيا والحلف الأطلسي وتداعياتها على المجموعة البشرية وتستدرك الوزارتان بـ : أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير
وكما هو معلوم فإن الزيادة في أسعار المحروقات وخصوصا في حالات الإفراط كما هو الحال، لها ارتدادات كثيرة وانعكاسات مباشرة على أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأخرى وكذلك الخدمات العامة كالنقل مثلا، ويُنتظر أن يُقدم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى والحرفيون والفلاحون وغيرهم على «تعديل» أسعار سلعهم وخدماتهم في قادم الايام
ولعلّ أهم ما في المسألة، في تقديرنا، هو ما جاء في بلاغ الوزارتين في باب التبرير وشرح الأسباب وتفسير العملية حسابيا ـ كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتّب عنها حاجيات تمويل إضافية بحوالي 140 مليون دينار في السنة ـ فما دخل المواطن في ذلك، ومن أعدّ ميزانية العام 2022 ووضع فرضياتها وقدّم نفسه للاضطلاع بأعباء الحكم؟
أخطر من ذلك، إنّ الإشارة إلى أن «تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار» إحالة ذكية إلى ملف «الدعم» الذي يخشى القاصي والداني من أن تكون الحكومة القائمة بصدد تمرير ناعم لرفع الدعم استجابة لشروط وإملاءات الدوائر المالية العالمية والحال أن حلولا وطنية أخرى ما تزال ممكنة
ويزداد الخطر من تأجيج الاحتقان الاجتماعي في ظل تلويح الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد للشغل بتنفيذ إضراب للشركات الخاصّة بتوزيع المحروقات الأمر الذي سيزيد الطين بلّة كما يقال، ويضاعف معاناة التونسيين بشكل مباشر مع تعطل عملية التزود بالوقود وبشكل غير مباشر بانفجار الغضب وفتح أبواب التصعيد والاحتجاج الذي قد يتجاوز تأطير النقابات والهياكل المهنية ويفتح الوطن على الانفلات
إن تزامن عملية «التعديل» أو «الزيادة» أو «الترفيع» في الأسعار، وهي عبارات متعدّدة لحقيقة واحدة تتمثل في ضرب القدرة الشرائية للتونسيين وأمنهم الإنساني، مع استمرار الأزمة السياسية وبروز التباين في المواقف بين رئيس الجمهورية والأطراف المدنية والسياسية سواء منها الموالية والمساندة له أو المعارضة والمتخاصمة معه، يفتح أبواب البلاد على المجهول وينذر بأيام صعبة على الجميع ويعبّد الطريق في النهاية أمام التدخل الخارجي وفرض الأمر الواقع الذي لن يكون بالضرورة في صالح البلاد والعباد
إننا مدعوون اليوم في الحكم وخارجه، إلى النظر بروح المسؤولية إلى التاريخ القريب على الأقل وإلى الجغرافيا المحيطة بنا لنستخلص العبر والدروس من انتفاضة اللبنانيين «انتفاضة قطع الطرقات» في 2019 وفي 2021، وما حصل في المغرب الشقيق قبل شهرين فقط والاحتجاجات الشعبية على رفع سعر المحروقات في فيفري 2022، وحتى فرنسا لم تنج من الحراك الاجتماعي وشهدت قبلنا في 2018 «انتفاضة شعبية» ضد رفع الضرائب على المحروقات
وفي بلادنا وبقطع النظر عما حلّ بـ«الأشقاء» و«الأصدقاء» لا نخال أن أحدا تخونه الذاكرة أو الذكاء فيقفز على ثورة الخبز في 3 جانفي 1984، بل إن ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة ذاتها كانت دون مبالغة في جانب كبير منتصرة للحرية وللكرامة التي تعني أيضا العيش الكريم الذي لم يعد متاحا أو لنقل بشيء من التنسيب مهدّدا حينها وهو الخطر الجاثم اليوم
بقلم مراد علالة