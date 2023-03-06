حجز بضائع تونسية في موانئ إفريقية..وإلغاء عديد الطلبات لمنتجات تونسية

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، اليوم الإثنين 6 مارس 2023، إنّ التأثير الاقتصادي لما جد أخيرا في تونس في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء كان كبيرا على المؤسسات التونسية وكذلك التونسيين العاملين بإفريقيا
وأكّد الجزيري، حجز بضائع تونسية بعدد من الموانئ الإفريقية، مشيرا إلى أن ما حصل بالموانئ الإفريقية لم يكن بتعليمات رسمية بل هي تصرفات فردية
وأضاف الجزيري، في تصريح لإذاعة »الديوان آف آم »، أنه تم كذلك إلغاء عديد الطلبات لمنتجات تونسية إلى جانب إلغاء طلبات عروض لعدة منتوجات من قبل عدة دول إفريقية، لافتا إلى أن الطائرة المخصصة لنقل المرضى من دول جنوب الصحراء حطت بتونس فارغة
واعتبر رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، أنّ الرد الرسمي مازال ضعيفا اتصاليا بخصوص الهجمة التي تتعرض لها تونس في علاقة بملف المهاجرين جنوب الصحراء، مضيفا أن الاجراءات التي اقرتها الحكومة امس الاحد بخصوص اقامة الأجانب مهمة خاصة وقد طال انتظارها
و دعا الجزيري رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الى وضع خطة اتصالية دولية لارجاع صورة تونس التي تستقبل الجميع و المناهضة للعنصرية