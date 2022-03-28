حتى لا يفقد شهر الصيام معانيه العميقة

يمثّل الصّوم طقسا من طقوس الإسلام الأساسيّة كالصلاة والحج وغيرهما لكنّ الصوم له تاريخ سابق عن الديانة الإسلاميّة ففي كل الأديان التوحيدية يصوم المؤمنون بأشكال متعددة يوما أو أكثر وقد خصّص لهذا الطقس شهرا وجعل له قواعد هي في الظاهر فقهية ولكنها في باطنها تختزل قوانين المجتمعات القديمة. فتحديد شهر الصيام يخضع لرقابة القمر وتحديد وقت الإمساك والإفطار يرتبطان بشروق الشمس وغروبها ووراء ذلك كله ثقافة بشرية بدوية لعب فيها القمر دورا حياتيا مهما فالقمر فضلا عن كونه يبدد ظلمة الليل المدلهم في الصحاري الشاسعة للقبائل المستقرة حذو الماء أو المترحلة بحثا عنه أو للقوافل التجارية العابرة بالفيافي فإنه يوقع حياة البدو اليومية والدورية، يقيسون بحجمه أيام السنة وأوقات التجارة ومواعيد السفر ومواعيد الحج ومواعيد السلم والحرب وأوقات الزواج ومواقيت المواسم المختلفة. والقمر كان للعرب قبل إسلامهم معبودا لقوته العجيبة في تنظيم إيقاع حياتهم ولاعتقادهم أنه يتحكم لا فقط بالزمن ودورته العجيبة بل بالخصب وبالمد والجزر وبالحياة والموت. ألم يلاحظوا أنه يأفل ثم يحيا من جديد؟ ألم يروا فيه دورة العمر كيف يبدأ من الصفر ثم ينمو ثم يتوسط ثم تكتمل الدائرة فيعود للظلام وللبزوغ الوليد؟ إنه القمرُ صديق البدو في ترحالهم واستقرارهم وحياتهم ولذلك لا غرابة أن يرتبط طقس الصّيام به ولا أن ترتبط الأعياد الإسلامية به. فبه نحدد المواعيد ونعرف متى يهل هلال العيد. وذلك كما أسلفنا عادات لها جذورها التاريخيّة في الجزيرة العربية عند المسلمين وغير المسلمين من عبدة الآلهة وعبدة الحجارة والنجوم أو الحيوانات الموقرة
فما مزيّة هذا الطقس العظيم الذي نجده عند الشعوب في الأرض عند الهندوس وعند عبدة الأوثان وعند المسيحيّين وعند اليهود وعند الصّابئة والمجوس وعند غيرهم من الشعوب والأمم؟ إن المزية الأولى تتمثل في قطع رتابة الحياة اليومية والدخول في علاقة مع المقدس المطلق، إذ أول معنى للطقوس الدينية مهما كان الدين هو التواصل مع الكائن العظيم الخالق المرتب للعالم الأكبر من الإنسان ذلك الكائن الذي يقول عنه القرآن الكريم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء أحد، فالصوم اتصال مع الذات الإلهية. والصوم عندئذ ليس مفاخرة وتظاهرا بين البشر أنفسهم ولا معنى له إذا لم يصدر عن اقتناع برغبة دفينة في الاتصال بالله
فلو قارنا بين سلوك الصائمين وبين هذه القيمة الأولى المتمثلة في التواصل مع الله لوجدنا فرقا شاسعا بين السلوك الاجتماعي والعادات والتقاليد الاجتماعية وبين قيمة التواصل مع الذات الإلهية. ففي سلوكنا الاجتماعي يغيب الصمتُ الذي يصاحب التجربة الروحانية وتغيب التقوى أي ذلك العيش مع النفس والإبحار في أغوارها العميقة وتغيب كذلك من سلوكنا الاجتماعي قيمة الإيمان الكبرى، أي كل ما له قيمة رمزية لا مادية، بمعنى أولا الشعور بذات الإنسان جزء من الكون وثانيا التّواضع أمام هذا الكون وثالثا الثّقة بالقضاء والقدر وتسليم الذات للخير والشر لا بمعنى الاستسلام ولا بمعنى التّواكل ولكن بمعنى ذلك البعد الروحاني للتجربة الإيمانية التي تنزع غلّ النفس وغرورها وأنانيتها وطمعها وكل ما نصطلح عليه بشرور النفس. وتضع محلها التّواضع والتسليم والهدوء والصفاء والسكينة وتجعل الذات تتقبل وضعها الفاني وحتى تتقبّل ما تمرّ به من آلام قد تكون جسديّة أو نفسيّة أو اجتماعيّة
إن البعض قد يسخر من عمق هذه القيمة للدّين في حياة النفس المؤمنة بحق، ولكن الدين أيضا له فوائده لتطهير أدران النفس إذا كانت بحق مؤمنة وخاشعة لما تعتقده. ولكن هيهات بين هذا البعد الرّوحاني للصيام وبين تلك المظاهر التي ستبدأ مقترنة بشهر الصيام الفضيل: الغش في التجارة والاحتكار والتهافت على استهلاك مواد لا تؤكل فيما بعد، وإرهاق الميزانية بمستلزمات جديدة وإعياء النفس بالواجبات الاجتماعية القائمة على التفاخر والمباهاة. ويضيع في كل هذا قيمة التواصل الروحاني مع النفس ومع الذات المطلقة الكبرى واهبة الأمل والسكينة للإنسان المؤمن بها. وحدث ولا حرج عن ملاحقة الفاطرين. وهم اختاروا طريقا غير طريق الصائمين وهي ملاحقة قوامها النفاق الاجتماعي لأنها تقوم على إذا عصيتم فاستتروا لكن القيمة الحقيقية للدين تكمن في الاقتناع بالفعل لا في التظاهر به. فأي مزية للمجتمع أن يجبر شخصا مفطرا على التظاهر انه صائم؟ وما مزية المجتمع في إكراه الناس على الطقوس الدينية إذا لم يكن أولئك راغبين فيها؟
رمضان على أبوابنا، وهو في كل الثقافات التي فيها صيام وقيام وصلاة وقرابين وغير ذلك فرصة للإنسان المؤمن أن يستوقف ذاته أمام سيلان الأيام، وأن يسألها: ماذا تفعلين أيتها الذات في هذا العالم؟ ماهي قيمتك؟ كيف يمكنك أيتها الذات أن تتطهري من الأزمات التي تحيط بك والتي هي أحيانا أكبر من قدرتك الفردية كالحروب والأوبئة؟ أيتها الذات التي ستنقطع عن الطعام وتستغرق في طقس عابر للزمان وللمكان كيف تجددين طاقتك الداخلية وتتأملين أحوالك وتجدين سكينتك؟ كيف لا تغرقين نفسك في مظاهر الحياة المعاصرة الموترة للنفس والدافعة للقلق؟ كيف تحافظين على صحتك وعلى عقلك وعلى توازنك النفسي في عالم يدفعه التحضر إلى الجنون وفقدان المعنى؟
إن صيام رمضان طقس ديني للانقطاع عن الأكل وكذلك للانقطاع عن التفكير بنفس منطق تفكيرنا اليومي العادي حيث تطغى المنافع السريعة والمصالح المادية وهو فرصة لإعادة تشغيل الدورة الجسدية والتخلص من سموم الطعام المهلك للجسم ويمكن أن يكون فرصة لتجديد علاقة المرء بذاته والعالم لو اتخذه طقسا للتأمل وكف عن الاحتفال به كمظهر من مظاهر التباهي الاجتماعي وقلب النهار ليلا والليل نهارا حيث تتحول الفترة المخصصة للصوم إلى فترة نوم وأما الليل فيتحول إلى فرصة للسهر والأكل والتدخين والإفراط في تناول الأطعمة المشتهاة
رمضان تقترن به سلوكات اجتماعية عديدة تفقده جوهر قيمته، من بينها النفاق والكذب وإكراه المفطرين على التظاهر بالصيام، وتلك سلوكات ضد جوهر المعنى الديني القائم على الصدق مع النفس وأمام الله. ومن وجوه النفاق الاجتماعي التظاهر بالورع وكثرة الصلاة وكثرة التعبد أو التباهي بالتدين عموما، فجوهر التدين علاقة صامتة مع الخالق ومع النفس وتطهير للذات من شرورها. وذلك عمل فردي وذاتي لا يستوجب إشهارا لا بلباس ولا بصيام ولا قيام ولا صراخ. إن التدين الحقيقي تجربة في القلب بين صاحبها وربه لا ثالث بينهما. لا شرطة أخلاق ولا عيون أتراب ولا جيران ولا « شوفوني…هاني رجل -أو امراة- تقي
للدين في مجتمعاتنا الحديثة أدوار متعدّدة من بينها ما يمكن أن يكون إيجابيا وبعضها يمكن أن يكون سلبيا. ففي طقوس الأديان مثلا جانب مهم لا يمكن أن ننكر قيمته النفسية والاجتماعية ولكن بعض الطقوس الدينية تتحول إلى استعمال اجتماعي يفقدها قيمتها تلك. من بين ذلك الصيام في شهر رمضان الكريم فعسى أن نستحضر معانيه ونستبعد الأعراض الزائفة
بقلم زينب التوجاني